Ingrid Coronado manda contundente mensaje a Charly López y Anna Ferro (VÍDEO)

Ingrid Coronado desde hace varias semanas causó polémica tras la entrevista que dio a Yordi Rosado, y es que aunque hubo muchos seguidores que la apoyaron y mostraron decepción por el comportamiento de Fernando del Solar, también hubo internautas que la criticaron y la tacharon de hipócrita.

Y es que la conductora no solo recibió los malos comentarios de la gente sino que también fueron su exesposo Charly López, y la viuda de Fenando del Solar, Anna Ferro, quienes intentaron desmentir a Ingrid Coronado y dar su versión de los hechos. Ante esto, ahora es ella quien les ha respondido sutilmente.

Ingrid Coronado responde a Anna Ferro y Charly López

Primero, Anna Ferro apareció en varios programas afirmando que el departamento del que Ingrid Coronado ha hablado no es en el que vive ella, además aseguró que Fernando del Solar en ningún momento dejó desamparados a sus hijos en el testamento.

Por otro lado, el integrante de Garibaldi, Charly López, aseguró que Ingrid Coronado violentaba y agredía a Fernando del Solar cuando estaba enfermo. Días después, el también conductor apareció en un video llorando diciendo que la perdonaba por todo el daño que le hizo y por alejarlo de su hijo Emiliano.

Ante esto, Ingrid Coronado fue cuestionada al respecto y ante varios medios de comunicación aprovechó para enviarles un fuerte mensaje a ambos.

Primero comenzó diciendo: "No sé de qué me perdonó, no sé si ustedes sepan", sobre el mensaje de Charly López y envió un contundente mensaje tanto para él como para Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar.

"En lo que me he fijado en este tiempo es en los millones de comentarios favorables que hay respecto a mi historia, para mí lo más importante son los comentarios positivos, ha habido un cambio de la gente... Yo soy una mujer que ha sacado a sus hijos adelante sola", dijo

¿Ingrid Coronado regresa a Venga La Alegría?

Desde hace varias semanas se comenzó a rumorar que Ingrid Coronado podría volver a la conducción en la nueva etapa de Venga la Alegría y es que aparentemente habrá más despidos de los que ya hubieron. Ante esto, la también locutora no negó la posibilidad y aseguró que este 2023 viene con varias sorpresas.

"Tengo muchos planes profesionales, pero entre ellos, por supuesto que sí, en mi agenda lo tengo en lugares principales el poder volver a hacer televisión".

"Yo en Azteca me siento como en casa, finalmente es un lugar en donde he estado a lo largo de muchos años, donde he cosechado muchos éxitos, en donde he recibido mucho cariño por parte de la gente y de todos nuestros compañeros y el venir y encontrarme con toda la gente que he estado trabajando y conviviendo durante tantos años, siempre es algo maravilloso".