Enrique Guzmán está en medio de la polémica luego de las declaraciones que hizo sobre el abuso infantil tras ser acusado de tocar indebidamente a una menor de edad, que sería la hija de Mayela Laguna, expareja de su hijo Luis Enrique.

Fue durante una conferencia de prensa que el cantante dijo que a su edad le “encantaba” tener relaciones con niñas menores. Ante esto, ya salió a defenderse tras la ola de criticas que se han generado en su contra, y la realidad es que eso no ha ayudado en nada a cesar los comentarios hacia su persona.

Enrique Guzmán se defiende tras declaraciones de abuso

Fue este jueves 16 de noviembre que “Sale El Sol” compartió el mensaje que subió Enrique Guzmán después de que sus declaraciones se volvieran virales en redes sociales.

Durante la transmisión los conductores aseguraron que el papá de Alejandra Guzmán dijo sus declaraciones a manera de sarcasmo, pero fueron muy desafortunadas.

“No se pude hacer una broma así”, dijeron los conductores.

Enrique Guzmán diciendo que “le encanta tener relaciones con una niña chiquita” es lo más 💀 que existe.

Y no, no entendimos mal, el señor debería de ser investigado en vez de entrevistado.

pic.twitter.com/13mkoiGz6o — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) November 15, 2023

Tras el escándalo, Enrique Guzmán se defendió de las críticas que ha recibido y dijo que sus declaraciones fueron hachas con ironía, pero desafortunadamente no todos lo tomaron de esa manera. Su publicación generó opiniones divididas pues algunos le dijeron que debería evitar ese tipo de respuestas.

“Parece que mi ironía para contestar preguntas estúpidas no es tan eficaz”, escribió en su perfil en X.

Frida Sofía llama “pedófilo” a su abuelo Enrique Guzmán

A través de su cuenta de Instagram, Frida Sofía reiteró lo que dijo hace dos años, que su abuelo Enrique Guzmán es un pedófilo. Con capturas de video y de publicaciones de algunos medios, la joven vuelve a tachar a su abuelo como un abusador.

Hace dos años, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida habló de la desagradable experiencia de abuso que vivió con su abuelo Enrique Guzmán.

“Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas, pero…”

Ante la insistencia de Gustavo Adolfo Infante, y entre llanto, Frida reveló que su abuelo Enrique Guzmán la manoseó desde que tenía cinco años; era la primera vez que hablaba del tema públicamente; se secó las lágrimas y expresó que lo odiaba.

“Lo odio, y más porque, ahorita, me quedo así de ándale cabr*n, y si el mundo supiera”, dijo, y detalló lo que pasó por su mente cuando fue víctima, sin saberlo, de ese abuso a manos de su abuelo.

“¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo?, que cuando estás tan chiquita no tienes ni idea, entonces se vuelve algo normal, y qué asco, pero en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas, por eso me lo callé, porque dije ‘¿entonces yo estoy enferma o qué onda?, pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá'”.