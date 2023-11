CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que Alex Montiel, mejor conocido por su personaje de ‘El Escorpión Dorado’, y su esposa Dana Arizu, publicaran un vídeo en el que afirmaron que el youtuber no fue infiel debido a que ellos sostienen una relación abierta, Fabiola Martínez rompió el silencio.

La conductora de TV considerada como la tercera en discordia en el matrimonio de Montiel y Dana, no solo habló de su romance con el influencer, comediante y empresario; también arremetió contra él, pues de acuerdo con ‘Faby’, Alex terminó la relación que sostenían sin explicación alguna.

Fabiola Martínez revela que la esposa de ‘El Escorpión Dorado’ la amenazó

A través de su cuenta de Instagram, Fabiola Martínez con quien fue captado Alex Montiel muy cariñoso en un concierto de Peso Pluma en Monterrey, decidió aclarar sí tiene o no una relación sentimental con el creador de contenido.

Con evidente enojo, la exintegrante del programa Guerra de chistes indicó que si antes no había hablado del vídeo en el que se le vio con quien da vida a ‘El Escorpión Dorado’, es porque fue amenazada por la esposa de Montiel.

Pero, ‘Faby’ comentó que las amenazas de Dana Arizu, no le daban miedo ni mucho menos la iban a detener para que ella pueda contar su verdad.

“Yo no he salido a hablar ni a decir nada de esto que anda ahí rodando porque no tengo absolutamente nada que decir ni me interesa el tema, solamente una cosa… me amenazó la esposa de esta persona… no, no se equivoquen ¿ustedes creen que yo le voy a tener miedo a alguien? jamás”, comentó en una historia de Instagram.

Asimismo, la humorista afirmó que si no se había pronunciado sobre el escándalo que se desató al ser captada con el hermano del también influencer Werevertumorro, es porque no quería.

“Yo las cosas de frente y claras, si no he querido hablar es porque no quiero… Quiero que quede claro, no tengo miedo a nadie”, externó la también modelo.

Fabiola Martínez arremete contra Alex Montiel, ‘El Escorpión Dorado’, por terminar su relación

En su publicación, la conductora de Telehit reiteró que no tenía ninguna intención de hablar sobre su romance con Alex Montiel, sin embargo, la situación cambió.

Y, mediante un comunicado compartido en sus historias de Instagram, ‘Faby’ dejó entrever que ‘El Escorpión Dorado’, decidió terminar su relación, horas después de que se publicará el vídeo en el que él y su esposa hablan de que tiene una “relación abierta”.

Si bien Fabiola Martínez no mencionó el nombre de Montiel, sí fue clara al señalar que éste se portó egoísta y solo la ilusionó.

“Hay personas que solo piensan en sí mismos y se les olvida el otro lado que estaban construyendo, suelos, promesas y planes que se olvidaron. No pasa nada, soy una mujer que lo entrega todo, que da mucho amor y pues es lo que realmente tengo en mi corazón…”, escribió la conductora de Televisa.

Fabiola Martínez exhibe a Alex Montiel, ‘El Escorpión Dorado’

Sobre el tema de “infidelidad”, Fabiola Martínez también opinó y afirmó al igual que Alex Montiel y Dana Arizu, que no hubo tal, pues la modelo afirmó que en ningún momento se involucró con un hombre casado.

Y es que ‘Faby’ aseveró que Alex Montiel ya no tenía una relación con su esposa cuando comenzaron a salir. Incluso, la conductora reveló que el matrimonio se encuentra en planes de divorcio.

“No me gustan las mentiras y yo no fui quien falló. Hoy todo queda totalmente enterrado, así que les pido que comprendan que yo no me metí en un matrimonio, ya que no existe tal cual. Yo estaba esperando un plazo que se acordó para que ese ‘matrimonio’ se diera por terminado legalmente. Tal vez todo esto salió a la luz antes de tiempo, pero fue lo mejor”, detalló la modelo.

Y agregó:

“Tal vez cuando llegara esa fecha esta persona quien sabe con qué me saldría y hubiese sido más tiempo perdido. Así que no fui ni soy la amante de nadie. Las amantes se esconden, yo jamás estuve escondida, él jamás me escondió, me dio mi lugar, lugar que hoy me quitó de la noche a la mañana, pero los tiempos de Dios son perfectos, yo no reniego de la situación, estoy en paz conmigo misma”, concluyó Fabiola.