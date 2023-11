CIUDAD DE MÉXICO.— El conductor de TV, Marco Antonio Regil, desató la preocupación e incertidumbre luego de compartir un vídeo en sus redes sociales. Esta publicación de inmediato generó revuelo, pues debido a su aspecto físico muchos se preguntan si el conductor de TV está enfermo.

Esto es lo que se sabe del radical cambio del expresentador del programa “Atínale al precio”.

¿Qué le pasó a Marco Antonio Regil? Causa preocupación por su extrema delgadez

Una vez más la perdida de peso de un famoso ha generado intriga, pero también preocupación.

Y es que luego de que Itatí Cantoral fuera criticada por su evidente delgadez, ahora es Marco Antonio Regil, quien luce una extremadamente flaco.

Mediante un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, el conductor de TV compartió con sus seguidores que se fue de vacaciones a la playa.

Pero su relató pasó a segundo plano, pues los internautas se enfocaron en su apariencia física, la cual es muy distinta a la de hace unos meses.

“¿Marco Antonio Regil está enfermo?”, fue la pregunta que varios internautas hicieron al ver al conductor del programa Escape Perfecto más delgado. Incluso cibernautas señalaron que luce cansado, por lo que de inmediato se especuló sobre el estado su salud.

Y aunque la publicación de su vídeo generó preocupación, pero sobre todo controversia, hasta el momento el exconductor de 100 mexicanos dijieron no se ha pronunciado sobre su estado de salud.

No obstante, sus seguidores continúan aconsejándole ya no adelgazara más, pues su apariencia “refleja” una extrema delgadez que posiblemente no sea sana ni adecuada pra él.