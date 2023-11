CIUDAD DE MÉXICO.— El comportamiento de Sergio Mayer una vez más ha dado de qué hablar, pues en plena entrevista con la reconocida periodista de espectáculos, Matilde Obregón, el exparticipante de La Casa de los Famosos México, explotó al ser cuestionado sobre GB5 (Garibaldi).

Pero la comunicadora no se intimidó, por lo que en plena charla le puso un alto al actor, asimismo, Matilde le dejó en claro que no le permitiría ese actitud que suele tener con la prensa cuando es cuestionado sobre un polémico tema en el que se ha visto envuelto.

Como era de imaginarse, este “encontronazo” se ha viralizado.

Sergio Mayer explota en plena entrevista, ¿qué le preguntaron?

Luego de la salida del ‘Team Infierno’ de La Casa de los Famosos México, Mayer se convirtió en el último entrevistado de Matilde Obregón.

Pero a diferencia de las charlas pasadas, ésta se torno tensa y un tanto incómoda, pues Sergio sacó a relucir su actitud prepotente. No obstante, la periodista no se dejó.

Y es que durante la charla, Matilde Obregón intentó indagar de forma insistente en el conflicto que existe entre él y sus excompañeros de Garibaldi, ahora llamados GB5.

En el vídeo compartido en el canal de la comunicadora, se puede observar que en un principio, el también expolítico sí contestó a las preguntas que le hizo la periodista.

Pero llegó un momento en que el actor le pidió que se detuviera, pues le parecía una falta de respeto que, tras toda su vida y carrera, en el tema en que quisiera profundizar fuera en sus diferencias con el grupo al que perteneció.

Sin embargo, la entrevistadora no permitió que le hablara mal y le recordó que ella no sigue sus órdenes.

Matilde Obregón le aclara a Sergio Mayer que a ella no le puede dar órdenes

Debido a que la periodista quería conocer la causa que detonó el problema mediático que ahora protagoniza Sergio Mayer con los miembros del grupo al que perteneció durante los ochentas y noventas, Matilde Obregón insistió en cuestionar al apodado ‘Tata’ sobre el tema.

Y tras un par de declaraciones, Mayer reconoció que como todo el mundo él también comete errores, pero destacó que ha sido su personalidad lo que lo ha llevado al lugar en que su carrera se encuentra.

Por lo que al indicar que aunque él no esté en el reencuentro de Garibaldi, su vida y sus ingresos no se acaban, pues tiene muchas más fuentes de trabajo y proyectos por los cuales velar.

“Yo a la hora de trabajar soy muy cab*#$% porque soy muy exigente, porque soy muy profesional, sí habló muy fuerte, soy muy directo y soy muy ca#^$* cuando hablo, ¿cuál es el problema? He sido muy prudente, he mantenido silencio, me han dicho y acusado de todo y he aguantado vara, entonces mejor mantengámonos callados, respetémonos, respetemos nuestras carreras porque, con respecto a carreras, sí hay una diferencia”, dijo Sergio Mayer con evidente molestia.

Y aunque el histrión pensó que con esta declaración se cerraría el tema, la periodista convirtió en tema central las declaraciones de GB5 y sus diferencias de éstos con el actor.

Como era de imaginarse, esta situación incómodo a Mayer, quien no se quedó callado y le expresó a Matilde que ya había sido suficiente, fue en ese momento que la comunicadora le puso un alto.

“Estás dedicando mucho tiempo, tantos temas que hay…”, le dijo el histrión visiblemente molesto.

A lo que la periodista contestó inmediatamente: “Míralo, ya me va a mandar a mí, a mí no me mandas, espérate”.

Y aunque Mayer aseguró que esa no era su intención, siguió exponiendo su insatisfacción por el curso que tomó la entrevista.

“No, no te mando pero como que ya le dedicamos mucho tiempo, ya te expliqué, eres la primera y la única a la que le hablado de eso, ¿qué más te puedo decir?”.

La periodista insistió por última vez preguntándole si había llorado por las diferencias que se han dado con Garibaldi, lo que pareció desesperar más a Mayer.

“Matilde… ya, esas preguntas ya, no, no, no, si vas a seguir con esas preguntas… igual te voy a responder que no, me parece hasta absurda la pregunta y te lo digo con todo respeto, Matilde seamos respetuosos, me encanta tu programa, sé formal y sé respetuosa y esas preguntas, te lo digo con todo respeto, no vienen al caso”, precisó.

¿Sergio Mayer habla de Garibaldi en su libro autobiográfico?

El actor se convirtió en el más reciente invitado de Matilde Obregón para su canal de YouTube, como se mencionó anteriormente.

Y antes del “encontronazo” entre Sergio Mayer y la periodista, el expolítico informó que este fin de semana llevará a cabo la presentación de su libro biográfico “Entre el infierno y el éxito”.

Asimismo indicó que será presentado durante una de las jornadas de la Feria del Libro (FIL) de Guadalajara.

Mayer también reveló que en su publicación habla de distintos pasajes de su vida, partiendo de su infancia en la que creció en Iztapalapa, hasta su intervención en la vida política, cuando fungió como diputado de Congreso de la Unión, durante el período 2018 – 2021.

No obstante, Sergio señaló que no abunda en el problema que tuvo con Garibaldi, debido a que el conflicto tuvo lugar cuando ya había acabado de escribir el libro.

Fue ahí cuando Matilde Obregón no perdió la oportunidad de hacerle una serie de preguntas relacionadas con el tema, pero ésto solo generó el enojo de Mayer.