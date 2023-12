CIUDAD DE MÉXICO.- El puente del 31 de mayo al 2 de junio de 2024 ha causado opiniones encontradas en diversos sectores de la población debido a que por lo general, en los puentes escolares muchas personas toman esos días como una oportunidad para salir de viaje, sin embargo, en esta ocasión, dicho descanso coincidirá con las elecciones presidenciales.

Entre las personas que han opinado al respecto está la conductora de espectáculos Pati Chapoy, quien fue criticada luego de publicar en su cuenta de X la petición a sus seguidores de que no se vayan de vacaciones y mejor vayan a votar.

En su mensaje se lee: “Si saben que para el 2024, hay puente del 31 de mayo al 2 de junio, es estrategia para que los de clase media se vayan de vacaciones, y no pasen a votar. Hay que hacer hincapié que el 2 de junio no salgan de vacaciones, no haya bodas, 15 años, bautizos, 3 años, etc. es él día de salvar a México…”.

Las críticas de los usuarios se han concentrado por sus errores al acentuar algunas palabras, otros le recomiendan “no meterse en política” y “no salir a defender a su jefe Ricardo Salinas Pliego”.

“¿Salvar a México? ¡Ay Pati! Mejor continúa dedicándote al chisme barato. Es lo tuyo y lo haces bien. Política no, ¡please!”, se lee. Otros, con meme, se burlaron del mensaje de Chapoy, quien aunque no lo hace recurrentemente, a veces opina sobre temas políticos y sociales de México.

Ricardo Salinas y su relación con Andrés Manuel López Obrador

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, ha sido uno de los principales críticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador luego de que éste lo haya mencionado en sus mañaneras y haya afirmado que era un deudor.

Lo anterior valió para que la senadora Citlalli Hernández, coordinadora de alianzas y candidatura de Claudia Sheinbaum se subiera a la ola de críticas, razón por la cual Salinas Pliego también le ha contestado los mensajes a la senadora.

En días recientes, una campaña en contra de Banco Azteca se posicionó en X debido a que se afirmaba que la institución estaba en quiebra y ponía en peligro el ahorro de sus derechohabientes. Al final, también fue Pati Chapoy quien salió a defender a la empresa y también recibió cientos de críticas.

¡No hagan caso a rumores!@BancoAzteca es seguro para su dinero, sus ahorros y el patrimonio de su familia.

