Irina Baeva y Gabriel Soto siguen en planes de boda, afirmó la actriz, sin embargo, han existido algunos motivos que han hecho que esto todavía no se concrete que es básicamente la falta de tiempo de ambos y cuestiones de salud del actor.

Luego del pizarrazo por el inicio de grabaciones de la telenovela “Juana la virgen” en donde participa la artista, informó que no acostumbra a ponerse el anillo de compromiso, pero será cuestión de tiempo cuando enlacen sus vidas en el altar.

¿Por qué Irina Baeva y Gabriel Soto no se han casado?

Irina Baeva comentó que han sido los compromisos laborales y de salud los que han retrasado su boda; en meses recientes Gabriel Soto estaba terminando de grabar el melodrama “Vencer la culpa”, dijo, y cuando él terminó ella seguía trabajando en la teleserie que sigue al aire por Las Estrellas “Nadie como tú”, pero enseguida que concluyó, empezó prácticamente a la semana la preproducción de “Juana la virgen”.

“También por cuestiones de salud de Gabriel que ahorita se está atendiendo el problema de las cervicales. Esperemos que el próximo año ya podamos encontrar ese huequito en nuestras agendas y poder llevar a cabo esa boda tan esperada”, expresó a los medios.

Entre risas Irina Baeva responde a todos aquellos que confirman que su relación con Gabriel Soto es parte de pura publicidad y un contrato. 😄✍🏻💖 Y revela que espera que el próximo año puedan casarse.👰🏼‍♀️🤵🏻‍♂️✨📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/2oPGxJdG6l — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 6, 2023

Acerca del estado de salud de Gabriel Soto, Irina indicó que se encuentra mejor, debido a las terapias que ha tomado, de hecho, reveló que recientemente se fue a Torreón a tomar unas sesiones de cámara hiperbáricas con la que le fue bien, añadió; sigue que vaya con su fisioterapeuta.

“Pronto le toca otra resonancia para ver cómo va, pero la verdad va muy bien, estamos muy contentos porque la idea de todas estas terapias era evitar la intervención quirúrgica”, mencionó.

Irina Baeva revela detalles de su relación con Gabriel Soto

Por otro lado, la actriz descartó que su relación actual tenga un contrato publicitario, es más, aclaró que en su caso es imposible pensar en algo así, pero está tan acostumbrada de que le inventen cosas que sabe que cada quién es libre de pensar lo que quiera.

“Uno vive su realidad y sabe cómo están las cosas, la gente puede estar alrededor y pensar muchas cosas, para nosotros ha sido un paso más en el crecimiento como pareja todas las cosas son para crecer y aprender”.

Baeva sí quiere tener hijos con Gabriel Soto cuando el tiempo sea el indicado, sin prisas y agradece tener tiempo de calidad con él, algo que sólo lo guardan ellos dos.

“Hay momentos muy bonitos que nos guardamos para nosotros, no todo se comparte, si de eso se deduce que no estamos juntos o que es una relación publicitaria, venga, pero creo que es más importante para nosotros tener ese tipo de cosas, nunca compartimos los detalles de cómo me entregó el anillo, hay cosas que solo es para uno, tantas cosas son tan públicas hay que seguir atesorando momentos para uno”.

Dejó en claro que ellos, como cualquier pareja sí han tenido problemas o no están de acuerdo con algo, pero siempre es con amor y confianza, tratando de resolverlo de la mejor manera, hablando y teniendo como comunicación siempre.