MÉXICO.— El rapero Alemán, la mañana de este jueves 8 de diciembre, se convirtió en tendencia de X (antes de Twitter), sin embargo, no por las razones correctas, ya que si bien el cantante ha logrado ser reconocido por su música, ahora se encuentra inmerso en la polémica, pues ha sido tachado de golpeador de mujeres.

Y, Akasha la novia del rapero, ha exhibido mediante fotos y un audio presuntas pruebas de violencia.

Alemán es acusado de agresiones; su novia exhibe “pruebas”

La novia del rapero ha desato la intriga y preocupación luego de que a través de redes sociales compartiera pruebas de que Alemán, ejerció violencia física en contra de ella.

Y aunque hasta el momento no se sabe por qué el rapero habría reaccionado de forma violenta contra su pareja sentimental, la presunta víctima deja entrever que el rapero cree que ella le ha sido infiel.

Mediante sus historias de Instagram, Akasha publicó supuestas pruebas en las que dejó ver las agresiones que le causó el intérprete de “Mi tío Snoop”.

Sin embargo, llamó la atención que la novia del cantante poco después de haberlas publicado comenzó a eliminarlas.

Pero a pesar de haber borrado sus publicaciones, Akasha generó la conmocionaron de sus seguidores y los del rapero, quienes recompartieron en otras redes sus “pruebas”.

Novia de Alemán revela fotos de golpes “propinados” por el rapero

El nombre de la novia de Alemán también se convirtió en tema de redes sociales luego de que la joven compartiera fuertes “evidencias” en contra de su hasta ahora pareja sentimental.

Y es que para nadie pasaron desapercibidas las capturas de conversaciones entre ambos por mensajes privados, mismas en las que se puede leer que el rapero le pide a la uruguaya que se vean cuando se encuentren en la misma ciudad.

Vengo entrando a Twitter y veo que aleman, la cabeza principal de la disquera HomeGrown le dio en su madre a su vieja bien pinche loco porque lo iban a cambiar por una verga millonaria 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/lTjgljtMOU — El campeón de la humildad (@CmtePerro) December 8, 2023

Pero Akasha de inmediato desató la preocupación cuando publicó una fotografía en la que muestra partes de su cuerpo que están llenas de moretones. A dicha imagen y con sarcasmo escribió: “Detalles que enamoran”.

En una segunda foto, la novia del intérprete de “Categoría 5” muestra sus manos y sus uñas lastimadas y con sangre.

Esta imagen fue la que quizás más revuelo causó, ya internautas han inferido que debido a las agresiones que sufrió sus uñas postizas fueron arrancadas.

Akasha, novia de Alemán, exhibe un polémico audio

La “prueba” más impactante de su denuncia contra el rapero es un audio en el que ambos están discutiendo. Entre gritos se logra entender que los dos están a bordo de algún vehículo y Alemán va manejando.

Discuten y el cantante le grita con agresividad; ella le reclama al decirle que la está “terroreando”.

“No te vas a bajar”, le dice el rapero. “Ya me quiero bajar”, le contesta ella, pero él aparentemente no lo permite y continúa gritando: “¿A quién más te vas a culear que te va a dar millones?, se le escucha decir al

¿Qué ve*#$% millonaria conoces wey? ¿Qué ver$%&E#* millonaria tienes? Por eso te la pasas en tu cel, ¿no? Ya tienes una ve*$%&! millonaria”, le cuestiona el intérprete de “Vengo de nada” a Akasha.

Por su parte, la novia de Alemán entre gritos y llantos le dice que no sabe de qué está hablando, le pide que “no diga estupideces” y suplica para poder bajarse del vehículo: “Me estas terroreando horrible, me quiero bajar ya wey. Ya me quiero bajar. Vamos a chocar”.

“A mí nadie me va a cambiar por una verga millonaria”



Alemán 2023 pic.twitter.com/7UcqICZfAx — El niño Dios (@eIchavitobien) December 8, 2023

Pese al revuelo que las presuntas pruebas que Akasha, la novia de Alemán, mostró en contra del rapero, éste no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Alemán, el cantante acusado de agresiones por su novia Akasha?

El nombre de Alemán se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que Akasha, su novia, lo señaló de haberla agredido físicamente, sin embargo, varios internautas señalaron desconocer de quién se trataba hasta antes de esta delicada polémica.

Es por ello que vale la pena indicar que Erick Raúl Alemán Ramírez, mejor conocido como Alemán es un rapero mexicano originario de Cabo San Lucas, Baja California y nacido en el año 1990.

El cantante mexicano ha destacado en la escena del rap, desde hace varios años, pues inició su carrera con apenas 14 años, colaborando con Mc King y DJ Pat con quién fundó el proyecto Doble Rima.

Pero fue en 2014 cuando comenzó su carrera bajo el sello Homegrown Mafia, con su disco debut titulado “Pase de Abordar”.

En el año 2018 estrenó su producción más conocida que lleva por nombre “Eclipse”, éste lo llevó al éxito al contar con colaboraciones de importantes figuras como Kidd Keo, C. Tangana y Akapellah.

Aunque también ha logrado colaboraciones que han impactado tal es el caso de la periodista Lolita Ayala para su disco huracán o un dueto con el rapero Snoop Dogg.

No obstante, ahora el cantante ha acaparado los titulares de distintos medios de comunicación tras ser señalado de golpear a su novia.