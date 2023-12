Wendy Guevara alcanzó la fama luego de participar en “La casa de los Famosos” y además, ganar dicho reality de Televisa. A raíz de eso, la integrante de “Las perdidas” se volvió viral y fueron muchas marcas, empresas y famosos que se quisieron colaborar con ella.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la influencer, pues recientemente exhibió a su compañero del “Team Infierno, Sergio Mayer, por querer robarle su dinero e imagen. Esto pasó.

Wendy Guevara exhibe a Sergio Mayer por querer “estafarla”

Fue en el reality show “Wendy: perdida pero famosa”, que la ganadora de “La casa de los famosos México” reveló lo ocurrido con Sergio Mayer, quien quiso aprovecharse de la influencer para quitarle los derechos de su imagen.

“Él me pedía con mucha insistencia firmar unos documentos para realizar comerciales con Walmart y Amazon. Entonces pedía un 42% de comisión… algo ilógico, ya que sólo era una consulta y no mi representante”.

Todo sucedió cuando al terminar el reality, la televisora le dijo a Wendy Guevara que la pondría con Sergio Mayer para que supuestamente la asesorara en temas de “cómo moverse” en el nuevo mundo de la fama que estaba por experimentar.

Sin embargo, cuando Mayer le entregó los papeles que quería que firmara, ella se dio cuenta de que había uno que decía algo como: “cedo mis derechos de cobranza”, cosa que despertó la desconfianza en la influencer y mejor decidió consultarlo con un abogado para no cometer un error.

“por si fuera poco, no fue la primera vez que lo hizo… era la segunda vez que Mayer me metía ese papel entre las cosas que le pedía con tanta urgencia firmar”, señaló.

La influencer le reclamó a Sergio Mayer por haber colocado el papel y lo bueno fue que jamás firmó el documento, diciendo que estaría loca si le cede sus derechos de cobranza e imagen a Mayer.

“Le dije: ‘¿Por qué me estás dando ese papel?’ Te lo juro. Ya van dos veces que me da ese papel. Tú crees que le voy a dar los derechos para que cobre por mí. Está loco el Sergio, pero me cae bien. Perdono, pero no olvido. Luego no podemos cometer los mismos errores o que te peluseen como antes te peluseaban”.

Sin embargo, Wendy mantuvo la amistad con Mayer, pues salió a defenderlo cuando se dio a conocer el tema de la comisión que le exigía.

