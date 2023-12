EE.UU.— Sin haberse disipado el revuelo que generara una fotografía filtrada de la cantante Yailin ‘La Más Viral’, en la que se le puede observar con el rostro golpeado y ensangrentado, la dominicina protagonizó otra polémica.

Y es que medios internacionales reportaron que la también exesposa del cantante Anuel AA fue arrestada después de que golpeó y amenazó con un cuchillo a su novi Tekashi 6ix9ine.

Si bien el rapero de descendencia mexicana indicó que no levantará cargos contra su novia, sí fue muy puntual al señalar que ya no quiere ser señalado como agresor o el causante de todo lo que le pasa a Yailin.

¿Por qué arrestaron a Yailin La Más Viral?

La mañana de este 15 de diciembre, el programa Despierta América se informó que la intérprete de “Mia” fue detenida en Miami, Florida, por presuntamente haber agredido a su pareja sentimental Tekashi 6ix9ine.

En redes sociales se difundió la fotografía que presuntamente le tomaron las autoridades para “ficharla” tras haberla arrestado.

Yailin ‘La Más Viral’ fue arrestada; Tekashi publicó vídeos siendo agredido por la cantante

De acuerdo con Santiago Matías, presentador del programa Alafoke radio show, la dominicana fue encarcelada luego de que Tekashi 6ix9ine publicó vídeos siendo agredido por Yailin ‘La Más Viral‘.

“Lo que sucede es lo siguiente: ellos se agredían y Tekashi borró todos los videos del teléfono de Yailin, pero sí tenía el video de ella agrediéndolo a él”, dijo el locutor.

Por su parte, la noche de este 14 de diciembre, el rapero de origen mexicano publicó a sus historias de Instagram algunos clips en los que se aprecia que a la dominicana arremeter en su contra.

En una grabación se puede apreciar que Yailin sostiene un cuchillo mientras discute con 6ix9ine, quien le pide: “suelte eso”.

En otro vídeo se ve a la intérprete de “Narcisista” golpeando un carro y al cantautor con diferentes instrumentos, como un metal delgado y largo.

De igual modo, Tekashi le mostró a sus seguidores el momento en el que su novia fue arrestada por una policía.

En otra historia de Instagram, el rapero afirmó que él en ningún momento agredió a la cantante.

“Para toda la gente que está hablando mie#$%*… Esto es el Estados Unidos de América, los hombres aquí si le pegan a una mujer van para la cárcel”, escribió sobre el vídeo que compartió.

Cabe destacar que, Tekashi empezó a compartir estos polémicos vídeos después de que en un programa se transmitiera una presunta llamada que ‘La Más Viral’ habría hecho el mismo jueves, y en la que sin poder contener el llanto afirma que su novio la agredió.

Tekashi 6ix9ine afirma que no maltrató a Yailin ‘La Más Viral’

A la par que publicaba en Instagram vídeos en los que evidenció sus discusiones con Yailin, Tekashi realizó una transmisión en vivo en el que se defendió argumentando lo siguiente:

“(Yailin es) una persona que está pasando por algo mental, desde que yo (la conocí) nunca me he pasado con ella. (…) la he protegido. La gente es muy odiosa, es como un ‘trend’ para odiarme”, sentenció.

“Ella es una niña que tiene muchos problemas mentales y están pasando por el postparto, o cosas así, y todavía hasta ahora la estoy defendiendo”, añadió el rapero.

“Es una mujer que necesita ayuda, que apenas parió, que necesita mucho amor, y eso yo se lo daba, nunca dije que nos peleábamos, de las agresiones, porque si yo abro esta boca, ensucio el nombre de mi pareja y no me importa si me acaban a mí”, detalló el cantante.

Finalmente, Tekashi 6ix9ine, el novio de Yailin ‘La Más Viral’ aclaró que si ahora está hablando es porque quiere “limpiar su imagen”.

Asimismo, acusó al comunicador Santiago Matías de haber utilizado una presunta llamada con ‘La Más Viral’ para tener “vistas” y “likes” mediante una “historia falsa”.