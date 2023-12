EE.UU.— La cantante Yailin ‘La Más Viral’ ha generado controversia luego de que en redes sociales circulará una fotografía en la que se ve a la dominicana con la cara golpeada.

Tras la filtración de este imagen, algunos de sus seguidores e internautas cuestionaron si el rapero Tekashi 6ix9ine, su hasta ahora novio, la agredió.

Luego del revuelo que causó la foto de su cara golpeada, la también exesposa de Anuel AA rompió el silencio y habló de lo que le pasó.

Filtran foto de Yailin ‘La Más Viral’ con la cara golpeada

A tan sólo días de que la cantante desapareciera de Instagram, en X (antes Twitter) y otras redes sociales, una foto de Yailin ‘La Más Viral‘ se viralizó de inmediato.

En dicha imagen, se puede ver a la intérprete de “Narcisista” con la cara golpeada y con varias puntos de sangre. Debido a lo alarmante que se ve la instantánea, la dominicana publicó un vídeo en el que aclaró qué le sucedió.

Asimismo, la cantante fue muy clara al señalar que la grabación tenía la finalidad de ponerle fin a los rumores en contra de Tekashi, su novio.

Yailin inició relatando que una ex colaboradora habría tratado de extorsionarla.

“Ustedes saben que nunca estoy dando explicaciones de nada… A mí, que digan lo que digan. El caso es que si no quiero trabajar con una persona, no es obligado trabajar contigo. Ya búscate otro trabajo, no quiero”, reconoció ‘La Más Viral’.

En cuanto a los señalamientos en contra de Tekashi 6ix9ine sobre que presuntamente la violentó, la intérprete de “Pa Ti”, indicó que las agresiones que sufrió y se vieron expuestas en la foto que ha dado de qué hablar, fueron producto de un accidente.

Yailin ‘La Más Viral‘ no ahondó en el tema, ya que solo se limitó a comentar que fue no era nada para “preocuparse”, pero afirmó que la foto la filtró la mujer que quiere extorsionarla porque según ella “se le debe dinero”, aunque la cantante aclara que no es así.

“El caso es que pasó un accidente con Dany (Tekashi 6ix9ine). Salimos de discoteca, pero eso como no salió a la luz y todo fue algo chili, para no preocupar no dije nada. Esas fotos (que salieron a la luz) las tenía la persona esa que se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se le debe, no se le debe. A esa persona la tengo grabada”, explicó la cantante.

La exesposa del reguetonero Anuel AA reveló que la mujer que la está extorsionando le está pidiendo 1,700 dólares.

Asimismo, Yailin manifestó que esa persona tiene cosas de ella que no le quiere devolver. Sin embargo, la cantante mencionó que tiene pruebas en contra de la “extorsionadora”.

“Pide 1,700 dólares, pero le estoy diciendo a esta persona, que tiene algunas cosas mías… pero me está escribiendo muchas cosas feas a mí. Tengo audio, tengo todo…”, puntualizó

Y agregó. “A mí no me interesa dar explicación a nadie, pero esta vez la estoy dando. Y la gente, al no darla, creen que ellos sí… Está obsesionada, obsesionada con la gente”, dijo ‘La Más Viral’.

Finalmente, la cantante reiteró que no le debe a la mujer que la está extorsionando, así como también reafirmó que no quiere trabajar con ella.

“Esa persona dice ‘sí, ya me pagaron’. Sí se te pagó mamita, pero ya no quiero trabajar contigo. Deja de estar diciendo que no te han pagado desde hace tres meses, mamita aquí está la fecha de todo. Si no se quiere trabajar contigo, ya coge tu lado”, externó la dominicana.

Y Yailin ‘La Más Viral’ concluyó: “Entonces, puede publicar lo que se le de su maldita gana, a mí no me interesa; aquí tengo mis pruebas”.

Pese a lo alarmante de la imagen, Tekashi 6ix9ine no se pronunció al respecto.