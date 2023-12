MÉXICO.— Lesslie Polinesia, integrante de ‘Los Polinesios’, desató la preocupación de sus fans luego de que informará a través de redes sociales que se encuentra hospitalizada por algunas complicaciones de salud.

La noticia generó más alarma entre sus fans, luego de que la youtuber confesará que este problema que presentó también afectan a su futuro bebé.

¿Qué tiene Lesslie Polinesia? La influencer fue hospitalizada de emergencia

Mediante Instagram y TikTok, la también influencer reveló que fue hospitalizada de emergencia.

No obstante, Lesslie, integrante de ‘Los Polinesios’, no especificó el porqué fue internada, ni mucho menos detalló los síntomas que causaron que fuera a parar al hospital; o cuál es su estado de salud actual.

Sin embargo, en su intento de brindarle un poco de calma a sus seguidores, la creadora de contenido indicó que tanto ella como su pequeño se encuentran estables.

“Polinesios hermosos. Desaparecí un poquito porque nos encontramos hoy en el hospital. No quería angustiarlos, no quería contar qué me estaba pasando, cómo estaba. Estamos en el hospital, bebé y yo estamos bien, ya estamos fuera de riesgo y siempre me ha gustado contar buenas noticias, no malas noticias”, externó la joven.

Asimismo, Lesslie Polinesia fue muy puntual al mencionar que permanecerá en el hospital hasta que estén fuera de peligro.

La también empresaria manifestó que permanecerá bajo observación médica junto a su bebé.

“Hoy estamos bien, estamos tranquilas y lo más importante es que bebé está bien. Quiero decirles que los amo y que todo va a estar bien. Yo estoy en recuperación, bebé también; estamos en observación y la vida es muy efímera y hay que disfrutarla, abrazar esos momentos siempre”, concluyó la youtuber.

Hasta el momento esta es la única información que se tiene sobre la hospitalización de emergencia de Lesslie de ‘Los Polinesios’.

Pero sus seguidores se encuentran atentos y muy ansiosos por recibir actualizaciones sobre la salud de la influencer y su futuro hijo. Asimismo, no han parado de enviarle mensajes en los que le han expresado su apoyo y deseos de que se recuperé pronto y todo salga bien.

Cabe destacar que, fue a penas el pasado mes de octubre que la influencer anunció su embarazo. Aunque según rumores en internet, Lesslie lleva seis meses de gestación.