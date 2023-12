Pepe Aguilar se encuentra en medio de la polémica luego de que presuntamente se grabara en estado de ebriedad y posteriormente, explotara contra uno de sus fanáticos en plena transmisión en vivo.

Todo viene desde la polémica de Ángela Aguilar cuando dijo ser “25% argentina” tras el triunfo de la albiceleste en el Mundial de Qatar 2022; a la cantante le llovieron miles de críticas por dicha publicación y ahora es su papá quien fue cuestionado al respecto y respondió no tan amablemente. Esto pasó.

Pepe Aguilar se graba borracho y explota contra un fan

Fue hace unos días cuando Pepe Aguilar se dispuso a hacer un vídeo en vivo en Instagram para convivir con sus fans mediante una dinámica de preguntas y respuestas, sin embargo, ahí advirtió que estaba un poco pasado de copas: “Van a ver a Pepe Aguilar borracho, así que no se pierdan amiguitos”, dijo

Posteriormente, uno de sus seguidores lo cuestionó sobre qué piensa respecto a que dicen que él y su familia son de Argentina y su reacción fue lo que llamó la atención, porque comenzó a reírse pero respondió con un tono molesto y le preguntó por qué creía todo lo que se decía de ellos.

“Como les gusta el cuento, me cae de a madre. Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan… ¿Argentino y qué? Pues todos somos de todos lados, por el amor de Dios, hombre”.

El papá de Ángela Aguilar explotó y preguntó que cuál era la diferencia entre las nacionalidades, pues afirmó que todos somos hijos de Dios.

¿Cuál es la pinch* diferencia de un argentino, con un mexicano, con un chino o con un ingles. Por el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios”.

Ante la situación, Pepe Aguilar llamó a que las personas no “se pierdan en tarugadas”. Otra persona siguió la platica del cantante y comentó que ya deberían de parar los ataques en contra de él y su familia.

“Y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pend*jad*. No de que me llegue sino de que perdamos energía en esas jaladas. O sea tus energías las gastas para decir esa pendejad (…) Por eso estamos como estamos“, punteó Pepe Aguilar.

