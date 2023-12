MÉXICO.— Este 2023 no fue un buen año para el amor, pues sorpresivamente muchos famosos decidieron poner fin a sus relaciones amorosas; y mientras que algunos no descartaron una posible reconciliación en un futuro, otros más no dudaron en romper todo lazo, por lo que optaron por firmar el divorcio e incluso iniciar un nuevo romance.

Sin embargo, muchas de las separaciones de este 2023 resultaron inesperadas, ya que algunas de las parejas que sufrieron una ruptura eran consideradas como de las más sólidas del espectáculos. O bien, sus futuros planes evitaban pensar en que pondrían fin a su romance.

Famosos que confirmaron su separación amorosa en 2023

Sin poder “superar” la separación de Shakira y Piqué, evento que sin lugar a dudas marcó el 2022, este 2023 vino más intempestuoso, ya que mes a mes se dio a conocer la separación de alguna pareja famosa.

Aunque algunas de estas rupturas hasta el día de hoy siguen generando conmoción. Tal es el caso de Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes tras 23 años de matrimonio pusieron una “pausa” a su relación.

Y antes de finalizar el mes de amor (febrero), la conductora del programa Hoy y el cantante decidieron dar esta triste noticia a través de una emotiva publicación en sus respectivas cuentas de Instagram.

La curioso de esta separación es que se convirtió en una especie de “epidemia” que se regó por el matutino de Televisa, pues luego de que Andrea con lágrimas confirmara el “fin” de su matrimonio, su compañera Tania Rincón también reveló haber terminado con su esposo.

La exconductora de Venga La Alegría indicó que tras 11 años de matrimonio con Daniel Pérez, el también padre de sus dos hijos, se separaron.

Tania Rincón, al igual que Andrea Legarreta, en una emisión del programa Hoy reveló detalles de su ruptura. Fue así como dijo que su exesposo ya había dejado la casa en la que vivían juntos, y que ella lo acompañó a encontrar una nueva casa e incluso mudarse.

Días después se uniría a Andrea Legarreta y Tania Rincón, Galilea Montijo, quien luego de haber estado casada 11 años con el político Fernando Reina Iglesias y, haber procreado un hijo, terminó su unión.

La conductora de Hoy emitió un comunicado en redes sociales mismo en el que detalló que estaba en proceso de firmar los papeles del divorcio.

Al igual que sus compañeras, Galilea en una emisión del matutino de Televisa confirmó que se divorciaba, pero destacó que no hablaría más del tema, por lo que se limitó a agradecerle a su exesposo lo buen padre que había sido para su hijo.

A diferencia de Andrea Legarreta y Tania Rincón, a Galilea Montijo semanas después de anunciar su divorcio se le captó con su nuevo novio el modelo español Isaac Moreno.

Pero si de matrimonios de años que llegaron a su fin hablamos, es imposible no mencionar a Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz, quienes anunciaron que tras 16 años de casados, se divorciaban.

Asimismo tremenda polémica se desataría cuando Rodrigo Cachero, mediante un vídeo compartido en redes sociales, informó que terminó su matrimonio de 11 años con Adianez Hernández.

Rodrigo Cachero habla de la infidelidad que cometió en su contra Adianez Hernández (Twitter)

No obstante, su ahora exesposa y la madre de dos hijos del actor fue exhibida por la expareja de Rodrigo, pues a través de un conmovedor vídeo, Larisa Mendizábal reveló que la conductora de TV le fue infiel a Cachero con su entonces pareja, Augusto Bravo.

Debido a la inusual forma en cómo Adianez y Augusto engañaron a Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal, la exparticipante de Survivor México sigue recibiendo ataques, aunque eso no ha sido impedimento para que disfrute de su nueva relación.

Pero no solo en México varios matrimonios de años se disolvieron. Para sorpresa de varios el actor Hugh Jackman y su ahora exesposa Deborra-Lee Furness le pusieron fin a su relación después de estar 27 años casados.

La separación del actor se convirtió en una noticia de gran impacto, pues por más de 20 años Deborra-Lee y él se consolidaron como una de las parejas más estables de Hollywood.

Aunque si hablamos de reconocidas estrellas es necesario mencionar a los actores Sofía Vergara y Joe Manganiello, quienes anunciarían su divorcio, el cual llegó este 2023 después de siete años de matrimonio.

A la larga lista se uniría su colega la actriz Reese Witherspoon, quien anunció su divorcio dos días antes de su aniversario 12 con Jim Toth. La pareja decidió disolver su matrimonio y pidió respetar su privacidad.

No obstante, Natalie Portman y Benjamin Millepied ocuparían los titulares de distintos medios de comunicación, pues la pareja se divorció tras 11 años de matrimonio. Esto porque el coreógrafo le habría sido infiel a la actriz; algo que se dio a conocer el pasado mes de junio.

Famosos cantantes que se separaron durante el 2023

Los lanzamientos musicales del 2024 podrían estar cargados de desamor, pues este 2023 varios cantantes atravesaron por rupturas amorosas que nadie imaginó se darían.

Tal es el caso de Rosalía y Rauw Alejandro, quienes tras dos años de noviazgo y una boda anunciada, terminaron abruptamente su compromiso.

La razón de su separación aún no está clara, pero se dio luego de que se especulara sobre una supuesta infidelidad por parte del puertorriqueño con una influencer colombiana.

Y aunque hasta ahora no se ha podido confirmar si una infidelidad fue la causa del fin de su compromiso, es un hecho que esta es una de las rupturas de famosos más controversiales del año.

Aunque también generó gran revuelo el divorcio de Britney Spears y Sam Ashgari a tan solo 14 meses de matrimonio.

La confirmación de la separación fue dada a conocer por el propio Sam, quien admitió que fue él quien decidió pedirle el divorcio a la cantante. Y aunque no especificó los motivos de la ruptura, muchos apuntan a que él no pudo más con la presión que recibe por parte de la cantante y los fans.

En la lista de divorcios de famosos este 2023 también figura Ricky Martin y Jwan Yosef, quienes después de seis años de matrimonio y dos hijos en común, mediante un comunicado revelaron que se divorciaban debido a “diferencias irreconciliables”.

Aunque afirmaron que siempre serán una familia, actualmente se encuentran en trámites para determinar la custodia compartida de Lucía y Renn.

Y si hablamos de un divorcio en el que hay niños de por medio es necesario mencionar a Kylie Jenner y Travis Scott, quienes en medio de la espera de su segundo hijo, de nuevo pusieron fin a su relación. Todo apunta a que la causa fue la falta de compromiso por parte del rapero.

Otra polémica e inesperada separación fue la que protagonizó Joe Jonas y Sophie Turner, quienes tras cuatro años de matrimonio y dos hijas en común, rompieron.

Medios internacionales reportaron que el cantante ha solicitado el divorcio alegando que su matrimonio está “irremediablemente roto”.

La cantante Ariana Grande y su ahora exesposo Dalton Gómez, se encargaron de engrosar la lista de divorcios y tras casi dos años de matrimonio pusieron fin a su relación.

Por supuesto en esta lista no podía faltar Taylor Swift, quien para el mes de abril rompió su noviazgo con Joe Alwyn. Esta noticia realmente causo asombro, pues la cantante y el actor se habían consolidado como una de las parejas más estables, pues habían estado juntos durante seis años.

Pero sin terminar el 2023, Taylor Swift sufrió otra ruptura, ahora con el cantante Matty Healy con quien solo estuvo unos meses.

El deporte también se vio afectado por las rupturas, y a principios de agosto, el futbolista argentino Rodrigo de Paul y la cantante Tini anunciaron su separación.

La pareja mantuvo un romance por casi dos años: “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación”, escribió la cantante argentina.

De igual modo, el piloto de Formula 1 Fernando Alonso y la periodista Andrea Schlager quienes por casi tres años disfrutaron de su relación, pero en el mes de abril de este 2023, ambos anunciaron al mismo tiempo que habían roto de mutuo acuerdo.

Y quizás haya que hacer una mención “honorífica” al torero Juan Ortega, quien protagonizó una de las noticias más polémicas al darse a conocer que 30 minutos antes de casarse con la doctora Carmen Otto canceló su boda.

Parejas de famosos que marcaron el 2023 como el año de las separaciones

Sin lugar a dudas, este 2023 podría ser considerado como el año de los divorcios y rupturas más polémicos en todos los ámbitos y a lo largo de los 12 meses.

Y es que solo basta recordar que mes a mes se informó de una inesperada separación; si bien los divorcios de conductoras de TV, cantantes, o actores fueron los que generaron un gran escándalo, la política y el internet no fueron la excepción.

Prueba de ello fue el fin de la relación sentimental entre el expresidente Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz, quienes pondrían fin a su noviazgo después de cuatro años.

Tania Ruiz y Enrique Peña en las páginas de un medio impreso

Fue la potosina, quien a través de un medio impreso, confirmó su separación de Peña Nieto, a quien dijo que siempre querrá.

Asimismo, Justin Trudeau también sorprendió luego de informar que tras 18 años de matrimonio con su esposa Sophie, tomaron la decisión de separarse.

El primer ministro de Canadá y su ahora expareja pidieron respeto para con su privacidad y la de sus tres hijos Xavier, de 15 años, Ella-Grace, de 14, y Hadrien, de 9.

Pero al igual que la controversia que se desató al informarse de la separación que atravesaron figuras de la política, también figuras del internet o redes sociales causaron conmoción.

Y es que es una realidad que nadie venía venir el final de la relación de los creadores de contenido Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, y Fernanda Blaz.

Quienes hasta el momento no han especificado el motivo de su separación, pero ambos han dejado claro que tenían formas muy diferentes de pensar y mejor optaron por tomar caminos separados.

Otros más que han generado intriga son Melissa Navarro y el árabe Massad, pues durante varios meses los tiktokers sostuvieron una relación a distancia, pero a pesar de ello lograron cautivar y causar envidia a decenas de cibernautas.

Sin embargo, a días de conocerse en persona, la mexicana confirmó que terminó al árabe, quien viajo al país para verla. Asimismo, en redes sociales Melissa Navarro y Massad se enfrascaron en una pelea de la cual todavía queda muchas dudas sobre quién dice la verdad en cuanto al motivo de su ruptura.

Finalmente, pero no menos importante vale la pena recordar el gran escándalo que se creó luego de que presuntamente el influencer Juan de Dios Pantoja engaño a su esposa la youtuber y cantante Kimberly Loaiza.

Aunque en aquel momento, ‘Kim’ se mostró muy afectada por la “infidelidad” del también papá de sus dos hijos, recientemente, la influencer de Sinaloa confesó que todo se trató de una farsa para promocionar una canción que lanzó hace unos meses.

Kimberly Loaiza además de revelar toda la verdad sobre su presunta separación, confirmó que sigue con Juan de Dios y planea casarse por segunda ocasión con él.

Lista completa de los famosos que se separaron este 2023

A pocas semanas de que termine el 2023, todas las personas empiezan a hacer un recuento de lo que fueron los últimos 12 meses, es por ello que las separaciones de las celebridades se ha convertido en un tema para recordar.

Y debido a que muchos famosos no se salvaron de pasar por un desamor, por lo que varios de ellos iniciaron el 2023 al lado de su persona amada, pero terminan el mismo año solteros o con una nueva pareja; aquí te recordamos cuáles fueron las separaciones más sonadas del año que está por acabar:

En enero:

El expresidente de México Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz.

El excantante de Oasis Noel Gallagher y Sara MacDonald.

En febrero:

La conductora de TV Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín.

La conductora de TV Tania Rincón y Daniel Pérez

El cantante de Grupo Firme Eduin Caz y la influencer Daisy Anahy.

La socialite Kylie Jenner y el rapero Travis Scott

El reguetonero Anuel AA y la cantante Yailín ‘La Más Viral’

En marzo:

La conductora de TV Galilea Montijo y el político Fernando Reina Iglesias.

La actriz Reese Whiterspoon y el empresario Jim Toth

La tiktoker Tammy Parra y el influencer Omar Núñez.

El cantante AJ McLean de los Backstreet Boys y Rochelle DeAnna

En abril:

La influencer Kenia Os y el cantante Gera MX

La cantante Taylor Swift y el actor Joe Alwyn.

El cantante Drake Bell y la actriz Janet Von Schmeling

El piloto de Formula 1 Fernando Alonso y la periodista Andrea Schlager

En mayo:

El actor Kevin Costner y Christine Baumgartner.

La actriz Ela Velden y el histrión Emiliano Zurita.

La actriz Laura Flores y el empresario Matthew Flanner

En junio:

El cantante Alejandro Sanz y la pintora Rachel Valdés.

el exactor Héctor Soberón y Janet Durón

El actor Juan Pablo Medina y la actriz Paulina Dávila.

El cantante Ricky Martin y el pintor Jwan Yosef.

La cantante Becky G y el futbolista Sebastian Lletget

En julio:

La cantante Lucero y el empresario Michel Kuri

El exactor Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz

La actriz Sofía Vergara y el histrión Joe Manganiello

La actriz Livia Brito y el entrenador físico Mariano Martínez

La cantante Rosalía y el reguetonero Rauw Alejandro.

La cantante Ariana Grande y el agente de bienes raíces Dalton Gomez.

La actriz transgénero Hunter Schafer y el actor Dominic Fike

En agosto:

La cantante Britney Spears y Sam Asghari.

La actriz Natalie Portman y el coreógrafo Benjamin Millepied

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau y Sophie Grégoire.

En septiembre:

El cantante Tiziano Ferro y Victor Allen

El actor Hugh Jackman y la actriz Deborra-Lee Furness

El cantante de los Jonas Brothers Joe Jonas y la actriz Sophie Turner

El cantante de OV7 Ari Borovoy y la diseñadora gráfica Arlett Kalach

El actor Rodrigo Cachero y la conductora de TV Adianez Hernández.

En octubre:

La actriz Fátima Torre y el empresario Héctor Salazar

La cantante Kimberly Loaiza y el infleuncer Juan de Dios Pantoja

En noviembre:

El cantante Sebastian Yatra y la cantante Aitana

El youtuber Werevertumorro y la infleuncer Fernanda Blaz.

En diciembre:

El actor Mauricio Ochmann y la modelo Paulina Burrola.

La cantante Dua Lipa y el director de cine Romain Gavras

La tiktoker Melissa Navarro y el árabe Massad

El reguetonero Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner.

La cantante Cardi B y el rapero Offset