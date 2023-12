Ahora ha sido el comediante ‘Jo, Jo’, Jorge Falcón, quien habría sido víctima de Sergio Mayer, pues un reconocido periodista reveló que el exintegrante de Garibaldi quiso robarle las regalías de su canal de YouTube, al humorista.

Sergio Mayer es señalado de querer robarle a Jorge Falcón

Durante una emisión de su programa en YouTube, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Sergio Mayer estaba cobrando las regalías del canal de YouTube del comediante Jorge Falcón.

Asimismo, el presentador del programa De Primera Mano, comentó que se encontró en una evento de la ANDA a ‘Jo Jo’ Jorge Falcón y éste tras una presentación que ofreció, le contó que el exconcursante de La Casa de lo Famosos México había dado de alta su página de YouTube.

“Dice: ‘es que vi a Sergio Mayer’… me dice: ‘lo que pasa es que a mí también me quiso chingar, me quiso robar Sergio Mayer lo de mi página (de YouTube)'”, explicó Gustavo Adolfo.

El también conductor de programas como Sale el Sol o El Minuto que cambio mi vida agregó que una mujer que acompañaba a Falcón le explicó que, cuando ella intentó dar de alta la página de YouTube del comediante, “ya tenía mucho tiempo Sergio Mayer cobrándola”.

“Sergio Mayer cobraba las regalías de YouTube de ‘Jo Jo’ Jorge Falcón, igual que con José José, es decir, que este cuate se agarra a personas grandes, personas que no saben cómo están las cosas de las redes sociales”, señaló el comunicador en su emisión transmitida en internet.

¿Quién más ha acusado a Sergio Mayer de querer cobrar las regalías de sus canales de YouTube?

Además de ‘Jo Jo’ Jorge Falcón y José José, en una emisión del programa Hoy, Galilea Montijo reveló que Sergio Mayer intentó que ella le firmara un contrato para que él administrara su canal de YouTube.

Sin embargo, la presentadora del matutino de Televisa indicó que al hablarle a Mayer de dinero, éste no fue claro y Galilea optó por negarse rotundamente.

“Yo me acuerdo perfecto, la otra vez vino conmigo Mayer y me dijo ‘fírmame, yo te manejo lo de YouTube’, creo que pasó algo con Wendy también que quería tener el nombre de Wendy Guevara“, expresó Galilea Montijo, dejando ver que también quiso “aprovecharse” de la ganadora de La Casa de lo Famosos México.