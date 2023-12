VENEZUELA.— El nombre del rapero Canserbero y su exmánager Natalia Améstica, han acaparado los titulares de distintos medios de comunicación. Asimismo, se han convertido en tema tendencia de redes sociales, pero desafortunadamente por una razón equivocada.

De manera inesperada, Natalia Améstica mediante un vídeo confesó haber asesinado al venezolano. La grabación ha generado conmoción pues en él detalla cómo llevó al cabo su crimen.

Así fue cómo Natalia Améstica, exmánager de Canserbero, habría matado al rapero

Mediante redes sociales Natalia Améstica impactó a cientos al confesar que ella asesinado a puñaladas a Canserbero a principios del 2015.

"Canserbero" y "Natalia Améstica":

La mujer quien fue manager del rapero venezolano también reveló que su hermano Guillermo la ayudó a preparar la escena para hacerle creer a todos que se trató de un homicidio-suicidio.

De igual modo, Natalia justificó su accionar como un “ataque de irá”. No obstante, al inicio de su confesión admitió también haber apuñalado a Carlos Molnar, quien era su esposo.

“Mi nombre es María Natalia Amestica son la una y media del 19 de diciembre del 2023 estoy haciendo este vídeo para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tirone González ‘Canserbero’“, dice al inicio del polémica vídeo.

La mujer también relató que su molestia contra el cantante y su esposo Carlos Molnar comenzó tras una serie de diferencias laborales

“El problema empezó en Chile un mes antes cuando en plena gira supe que no iba a recibir pago por parte de Carlos. También Canserbero nos expresó que no quería que lo manejará yo como mánager”, detalló la presunta asesina.

Natalia Amestica explicó que preparó un té al cual le añadió un medicamento para dormir, posteriormente se lo dio a su pareja y al rapero.

Una vez inconscientes los hombres, primero apuñaló a Carlos Molnar frente a los ojos de Canserbero, quien no pudo hacer nada al estar aturdido por lo que había tomado.

“Quien me ve es Tirone (Canserbero), se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. El cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo)”, argumentó la mujer.

De lo que la exmanáger del rapero se “deslindo” fue de la idea de lanzar el cuerpo de Canserbero por la ventana, ya que afirmó que su hermano Guillermo lo propuso.

“El cuerpo de Canserbero… se le da con un tubo por la cara, Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio”, agregó Natalia.

Fiscal de Venezuela corrobora la declaración de Natalia Améstica, exmánager de Canserbero

Durante una conferencia de prensa, el Fiscal General Tarek William Saab afirmó que las declaraciones de Natalia y Guillermo Améstica son totalmente coherentes.

“Hoy el nombre de Tirone González queda reivindicado en lo nacional e internacional, ante quienes quisieron exponerlo como un esquizofrénico”, dijo el Fiscal.

Exmánager de Canserbero confesó haber asesinado al rapero, cuyo nombre real era Tirone González, y a Carlos Molnar.

Esta fue la la primera versión de la muerte de Canserbero

Cuando se confirmó la muerte de Tirone González mejor conocido como ‘Canserbero‘, se informó que el rapero llegó al departamento de Carlos Molnar, su amigo y compañero de trabajo, quien vivía en un décimo piso.

Posteriormente, ‘Canserbero’ se levantó comenzó una discusión con Molnar y terminó apuñalándolo. Al ver lo que hizo, Tirone habría tomado la decisión de suicidarse lanzándose por la ventana.

En dicha versión, Natalia Améstica salió de la habitación y llamó a las autoridades para reportar lo sucedido.

