CIUDAD DE MÉXICO.— Mariazel, a quien muchos ubican por su participación en el programa Me caigo de risa, se sumó a la larga lista de famosos que han sido entrevistados por Yordi Rosado.

Y durante la charla con el exconductor del programa Otro Rollo, la también presentadora de deportes recordó cuando le dispararon en la cara al sufrir un asalto.

Al revivir este terrible momento que tuvo como consecuencia que una bala le quedara incrustada dentro de su cara, la también actriz rompió en llanto, pero con todo y lágrimas contó detalles del suceso que le cambió la vida para siempre.

Así fue cómo Mariazel recibió un balazo en la cara

La también conductora de TUDN inició relatando que hace unos años sufrió un asalto cuando se dirigía a un salón de belleza para colocarse extensiones. Esto luego de que en el Centro de Formación Actoral (CEFAT) de TV Azteca, donde estudió actuación, le solicitaran que se cortara el cabello.

Estando en Miramontes, Coapa, Ciudad de México, al bajarse de su automóvil unos hombres la siguieron.

“Entonces me bajé del coche camino hacia el salón y antes de entrar, me interceptan dos hombres, ni siquiera pude entender que decían, no identifiqué que era un asalto hasta que dijeron que querían las llaves…”, mencionó la presentadora de TV.

En la plática, Mariazel reconoció que no les tuvo miedo porque estaba enojada en ese momento, es debido a ello que se envalentonó y les dijo: “¿quieres las llaves? ve por ellas” y las aventó al piso lo que provocó el enojo de los delincuentes.

“Me siguieron, estaba enojada con la vida y con las situaciones que estaba viviendo en ese momento…dijeron que querían las llaves…”, expresó durante la entrevista.

Asimismo, la conductora de Me caigo de risa, mencionó que hasta intentó defenderse ella sola: “me sentí Jackie chan” (le dio una patada a uno en sus genitales).

Pero debido al forcejeo con los delincuentes quienes lograron quitarle su mochila, la actriz terminó recibiendo un balazo. Sin embargo, la presentadora de TV indicó que no sentía nada ni le dolía.

“Me jala el pelo, abro la boca, mete la pistola y la pistola se dispara (mientras trataba de quitársela), después empiezan a correr, no se llevan la mochila, ni las llaves, pero yo perfecta, no sentía nada, siento que fue como en otra vida y me empiezo a sentir rara, mareada, me toco y siento una bala”, detalló Mariazel.

La conductora deportiva también argumentó que tras unos cuantos minutos de haber recibido el balazo, se dio cuenta que mucha gente la observaba y que algo no andaba bien.

“Digo: ‘Me acaban de dar un balazo’, tengo una bala dentro, pero estaba bien, consciente, pero me empiezo a paniquear un poco”, externó la actriz

La conductora de TV comentó que se tocó la cara y sintió una bala abajo de su oreja.

“Entró por la barbilla pero no tocó ninguna arteria y se alojó abajo de la oreja”, explicó Mariazel.

De igual modo, la presentadora de TUND recordó que un señor de nombre Ángel fue quien la ayudó y llamó a su padre quien trabajaba en la embajada de España.

¿Mariazel tiene cicatrices tras recibir un balazo en la cara?

La conductora de TV también le platicó a Yordi Rosado que como consecuencia del impacto de bala, su mandíbula se desprendió y partió en dos, pero gracias a su papá pudieron intervenirla especialistas con prontitud, para no dejarle tantas cicatrices en su rostro; la rehabilitación duró un año.

“Cuando yo despierto estoy prácticamente solo con una costra” refiriéndose a la barbilla. Pero, Mariazel confesó que detrás de la oreja tiene 11 puntos.

También después de ser operada tuvo que estar un año en rehabilitación para poder hablar.

“Estuve un año en rehabilitación porque hablaba un poco chueco“, relató la actriz.

Finalmente, la presentadora de deportes argumentó que ni ella cree lo que vivió, pero ahora considera que fue una “sacudida tremenda”.

“Ni yo me la creo, tengo que acercarme al espejo y decir fue aquí… Para mí fue una sacudida tremenda, estaba tomando malas decisiones en ese momento, mi vida no estaba bien y eso me jaló de nuevo, me hizo poner de nuevo los pies sobre la tierra y recuperarme”, concluyó la conductora de Televisa.