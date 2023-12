CIUDAD DE MÉXICO.— Michelle Rodríguez impactó al presumir su nueva apariencia física tras perder varios kilos.

La Navidad se convirtió en el “pretexto” perfecto para que la actriz mostrara cómo su drástica transformación física.

Así lució Michelle Rodríguez tras su radical perdida de peso

Hace cinco meses, la también comediante aceptó públicamente que se sometió a un procedimiento para perder peso, y aunque en aquella ocasión no reveló cuál fue o en qué consistía.

Ni mucho menos si se trató de una delicada cirugía o un cambió por completo de su estilo de vida, la también actriz de la serie “40 y 20” se dijo satisfecha de haber comenzado con ese proceso que ha sido efectivo.

Hasta el momento, Michelle Rodríguez sigue sin revelar cómo logró su radical perdida de peso, pero lo que si ha hecho es presumir que cada vez se ve más delgada.

Aprovechando las fiestas decembrinas, a través de su cuenta de Instagram, la humorista compartió un par de fotos en las que presumió su nueva apariencia.

Si bien en anteriores ocasiones la actriz ha recibido mucha críticas por haber perdido peso de forma tan radical, en esta ocasión fueron mayores los internautas, quienes le aplaudieron su cambio físico y destacaron lo guapa que se veía en la publicación que hizo.

¿Michelle Rodríguez presentó a su pareja?

Otro detalle que de inmediato atrajo la atención de usuarios de redes sociales, luego de que Michelle Rodríguez publicara imágenes en las que presumió su nueva apariencia física, fue verla en compañía de una mujer.

Y es que para muchos ha despertado gran curiosidad saber sí ella realmente pertenece a la comunidad LGBTQ+, pues aunque se le suele ver en las marchas, y en la serie de Netflix inspirada en ella se toca el tema de la bisexualidad, hasta ahora ella no ha aceptado públicamente cuál es su orientación sexual.

Sin embargo, los cibernautas consideran que dejó entrever que ahora estaría sosteniendo una relación amorosa con una joven a quien “presentó” mediante redes sociales.

Michelle Rodríguez agregó un mensaje que de inmediato generó especulaciones.

“Mi familia, el amor verdadero. Aunque faltan unos cuantos, esta es mi familia, el calor de mi corazón, la gente que más amo, las manos que me soportan, los oídos que me escuchan incansablemente y los corazones que me guían”, escribió la actriz.

Cabe destacar que, la comediante no se pronunció al respecto sobre los comentarios en los que la cuestionaban sobre si la chica que aparece en su foto es su novia, pero eso no ha evitado que la feliciten por su drástica transformación física y su “pareja”.