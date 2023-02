Britney Spears se enoja y pide que la dejen en paz

CIUDAD DE MÉXICO.—De nueva cuenta, Britney Spears recurrió a las redes sociales para negar que su salud mental se encuentre en mal estado.

La intérprete de “Toxic” aclaró en un comunicado de Instagram que se encuentra haciendo lo mejor que puede y se mostró molesta porque personas cercanas a ella pretenden intervenir en cuestiones de su salud.

En días recientes, TMZ informó que familiares y amigos de la cantante planeaban intervenir en su tratamiento ya que temían por su vida, pues aseguran que abusa de sustancias como medicamentos y que muestra comportamientos erráticos.

Reportaron que su esposo Sam Asghari, su representante y médicos planeaban forzarla a buscar tratamiento y que incluso querían encerrarla en su casa en Los Ángeles dos meses.

“Me enferma del estómago que incluso sea legal que la gente invente historias de que casi muero... ¡Quiero decir, en algún momento ya es suficiente! Voy a tener que dejar de publicar en Instagram porque aunque lo disfruto, ¡hay mucha gente que no me desea lo mejor!

“Honestamente, no estoy sorprendida en absoluto... ¡Otra vez estoy haciendo lo mejor que puedo! La tutela terminó hace un año... No amigos, no es 2007... ¡Es 2023 y estoy haciendo mi primera lasaña casera en casa!”, escribió la cantante.

“Como mi esposo lo dice mejor: ¡no creas todo lo que lees! ¡Todo ese amor volverá a ti!”, escribió.

Su esposo declaró a Access Hollywood que la intervención no ocurrió, aunque no negó que se planeará, y pidió que se terminen las especulaciones sobre la salud mental de Britney.

“Mi esposa tiene el control total de su vida y continuará tomando todas las decisiones que involucren su cuidado sin importar las circunstancias”, dijo Asghari.

En enero se produjo un gran debate sobre el estado de salud de la cantante cuando aparentemente tuvo un ataque maníaco en un restaurante.

Incluso sus fans han querido intervenir para asegurar el bienestar de Britney, la última vez que dejó su cuenta de Instagram, llamaron a la policía para que comprobara su bienestar por miedo a que su vida corriera riesgo, acción que la intérprete criticó y reprobó.