Luego del escándalo por unas fotos en las que Jorge Salinas aparece con su nutrióloga en modo muy cariñoso, comenzaron a surgir fuertes rumores de infidelidad por parte del actor a Elizabeth Álvarez, sin embargo, en una rueda de prensa él lo negó todo, mientra que Anna Paula, nombre de la doctora, confirmó que siempre hubo coqueteos y que ella solo estaba haciendo su trabajo al llevarle sus medicinas.

Jorge Salinas le habría sido infiel a Elizabeth Álvarez con su nutrióloga.

En dichas imágenes aparece la nutrióloga aparentemente besando a Jorge Salinas, pero la toma y la posición de ambos es engañosa, por lo que en realidad no queda claro.

"Soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth y ama profundamente a su familia y que lamenta que este tema mediático esté en boca de ustedes; quiero dejar claro que no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio", dijo Salinas.

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebran el 14 de febrero tras infidelidad con su nutrióloga

Aunque Elizabeth Álvarez no se había pronunciado al respecto y únicamente se rumoraba que habría corrido a Jorge Salinas de su casa pues estaba furiosa con el actor, ahora fue a través de sus redes sociales que decidió parar con todas las especulaciones sobre una presunta separación, publicando una romántica foto con su esposo celebrando el 14 de febrero, Día del Amor y la amistad.

La imagen la acompañó con el mensaje: "Love. @salinasjorgemx #happyvalentinesday #love", acompañado con un emoticón de corazón.

Aunque la foto recibió muchos "me gusta" y comentarios positivos, algunos hicieron referencia a la supuesta infidelidad.

"Amiga, date cuenta". "Tan enamorados que siga el amor y que nada y nadie los separe". "Me encanta que estén más felices que nunca y que los malos comentarios y cosas falsas no lo separen". "¿Entonces no fue cierta la infidelidad?", se lee entre los múltiples comentarios, algunos de ellos, los que atacan a la pareja, han sido borrados.