Pepe Aguilar defiende a Ángela Aguilar; se pelea con reportero en plena entrevista (VÍDEO)

Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar se encuentran promocionando su nueva gira "Jaripeo sin fronteras" sin embargo, hace unos días, los cantantes tuvieron ruedas de prensa y entrevistas con los medios de comunicación y en una de ella, el intérprete de "Por mujeres como tú" se peleó con uno de los reporteros por ofender a la más pequeña de la dinastía Aguilar con una de las preguntas que le hicieron. Aquí los detalles.

Ángela Aguilar vive momento incómodo en entrevista.

Pepe Aguilar defiende a Ángela Aguilar; se pelea con reportero en plena entrevista

Pepe Aguilar arremetió contra uno de los periodistas que estaban en la rueda de prensa por hacerle una incómoda pregunta a Ángela Aguilar respecto a las últimas polémicas en las que se ha visto en vuelta, como por ejemplo, la filtración de supuestas fotos íntimas de la cantante.

La pregunta que le hicieron a la nieta de Flor Silvestre fue: "¿De qué manera te reconstruiste para que estos comentarios, para que todo esto que se ventiló sobre tu vida personal y tu intimidad, no te afectarán al grado de que dijeras ‘Ya no quiero ser artista?’”.

Esto sin duda sorprendió a Ángela, quien dijo: “Te pasaste de lanza” y se mostró visiblemente incómoda ante el cuestionamiento, sin embargo, ahí fue cuando su padre intervino para defenderla y confrontar al reportero asegurando que estaba diciendo puras mentiras.

“Para empezar, estás dando por hecho cosas que no existen y eso está cañón”.

El cantante en un tono molesto le pidió al hombre informarse mejor antes de lanzar una pregunta tan indiscreta como a la que le hizo su hija:

“Tu responsabilidad como periodista es informarte más y no tener nada más una fuente o no basar tu nota en un comentario de redes sociales. Las redes sociales son tremendamente importantes, pero tampoco hay que mentirle al público”.

Pepe Aguilar resaltó que su hija “la gente la quiere muchísimo, llena todos los lugares donde va, se acaba de presentar en el Auditorio Nacional dos veces, ‘Qué agonía’ está en número uno, ¿por qué no le preguntas eso?”.

Hace unas semanas, salió un supuesto vídeo y fotos filtradas de Ángela Aguilar.

Sin embargo, no fue el único que defendió a Ángela pues su hermano Leonardo también la defendió: “Agarra el micrófono y pregunta eso”.

Ante esto, el reportero señaló:

“No estoy dando por hecho nada, más bien, justo emitieron un comunicado de prensa en el cual dijeron que no se van a dejar de este tipo comentarios, de cuestiones."

Ángela Aguilar da la cara tras polémica por filtración de fotos íntimas

Tras este momento tan incómodo, Ángela retomó la palabra y mencionó que tenía a su familia para defenderla, sin embargo, quería dar su punto de vista expresando lo siguiente:

“Mis papás y mi hermano siempre me van a defender de todo... tengo 19 años, y creo que una de las cosas de mi vida es que empecé desde muy pequeña a hacer cosas de grande, y me hicieron crecer bastante rápido. Pero a veces me creo más grande de lo que soy y a veces me creo más inteligente de lo que soy. Entonces vivo mi vida de una chava de 19 años, pero el único problema es que como tengo varias personas que me siguen, me está viendo mucha gente y todo lo que hago bueno y malo, sale”, añadió.

Asimismo, reconoció que la música es la mejor manera de expresarse que tiene, por lo que no importa qué pase o en cuántas polémicas quieran involucrarla, ella va a seguir con su música y si se cae, se va a levantar como siempre lo ha hecho.

“Con los hechos hablo, y no sé hablar pero sí sé cantar, y para mí esto es lo que soy, todo nuestro show, todas nuestras presentaciones, más allá de cualquier problema. Soy una chava que se quiere entender, que quiere saber quién es, y aunque me caigo siempre me levanto y tengo una familia que me respalda”, concluyó.