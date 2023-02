Exatlón México All Star apenas lleva dos semanas desde que inició su segunda edición llena de celebridades, sin embargo, ya han pasado muchas cosas que han dado de qué hablar dentro del programa y ahorita no es la excepción, pues tal parece que dos famosos participantes rompieron las reglas y tuvieron intimidad dentro del reality. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

De acuerdo con Keyla, la famosa "reina de los spoilers", quien durante los últimos años ha dado información confidencial sobre Exatlón México reveló que hace unos días, dos participantes tuvieron un encuentro sexual dentro de las instalaciones del programa sabiendo que está estrictamente prohibido.

A través de sus redes sociales, Keyla reveló que dos atletas tuvieron intimidad y que al parecer podrían enfrentar una fuerte sanción, sin embargo, la fuente no dio detalles sobre quiénes son los involucrados y tampoco mencionó de qué equipo eran, si rojos o azules.

Aún así, cabe mencionar que en la última emisión de Exatlón México All Star, el equipo rojo se quejó del azul porque se habían quedado a entrenar hasta muy tarde sin dejarlos dormir, pero la reina de los spoilers comentó que la realidad era que los atletas habían tenido relaciones y esa era la verdadera razón de la molestia de los demás, por lo que tachó de mentirosos a los de la producción de TV Azteca.

¿Qué atletas habrían tenido intimidad en Exatlón México All Star?

Pese a que aún no se han revelado nombres sobre quiénes seríanlos participantes que habrían tenido un encuentro íntimo en Exatlón México, internautas en redes sociales ya han empezado a sacar conclusiones y afirman que son Liliana Hernández y Andrés Fierro quienes rompieron las reglas de la producción.

Recordemos que apenas hace unos días, los actuales campeones de Exatlón México en su sexta temporada confirmaron que están iniciando una relación, por lo que es un poco "obvio" que ellos podrían ser los culpables.

Además, es la única pareja que hay actualmente dentro del reality, ya que la mayoría de los atletas están en una relación o incluso hasta casados.

Hasta el momento no hay nada confirmado y tampoco se sabe si habrá algún castigo, sin embargo, se espera que, de comprobarse que esto sucedió, los involucrados reciban una sanción. Recordemos que cuando Mati, Heliud y Nataly "escaparon" del área permitida por la producción de Exatlón, les quitaron varios puntos y no les permitieron competir. Habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos programas del All Star para confirmar dicha información.

¿Cómo y dónde ver hoy Exatlón México en vivo?

Hoy domingo 19 de febrero de 2023 podrás seguir el duelo de eliminación de Exatlón México All Star en vivo a las 8:00 pm (tiempo del centro de México) a través de TV Azteca así como del sitio web. Recuerda que está nueva edición del All Star se transmite de Lunes a Viernes a las 8:30 pm.