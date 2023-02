Andrea Legarreta y Erik Rubín. Así fue su historia de amor y supuestas infidelidades

Luego de que Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaran su separación tras 22 años de matrimonio, ahora ha salido a la luz cómo inició su historia de amor, la cual, aunque fue bastante sólida, también estuvo llena de presuntas infidelidades. Aquí te decimos cómo inició el romance entre la conductora de "Hoy" y el exintegrante de Timbiriche.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se conocieron en la telenovela “Alcanzando una estrella 2” lanzada en 1991 y en la que ambos compartían créditos con Sasha Sokol, Ricky Martin, Pedro Fernández, Biby Gaytán y Angélica Rivera, sin embargo, su historia de amor comenzó unos años después.

De acuerdo con las declaraciones de la conductora, su relación con el cantante comenzó en una discoteca de Acapulco gracias a Rafael Villafañe, quien era un amigo en común. Rafael invitó a la presentadora a sentarse a su mesa, y le revelaría un secreto que Erik le había dicho momentos antes:

“Llegamos a una discoteca mis amigos y yo. Veo a Rafael Villafañe, que es el dueño del Baby y uno de los mejores amigos de Erik. Entonces me grita: ‘Negra, ven. Siéntate aquí, ¿cómo ves que dice que vas a ser la madre de sus hijos?’”.

Tan sólo unos días más tarde la pareja inició un tórrido romance que apenas duraría tres meses, hasta que el cantante, en las 100 representaciones de la obra de teatro "Rent", se decidió a pedirle matrimonio a la famosa presentadora de "Hoy", que para entonces era una joven de 29 años.

"Llevábamos tres meses de novios, a mí me invitan a estar como parte de esta celebración (de la obra), arriba en el escenario y entonces siempre uno de los chicos de la obra hablaba. En ese momento Erik da el paso al frente, agarra el micrófono y dice: 'Yo quiero pedirle a Andrea que se case conmigo'. Y entonces fue papelitos, la canción de la obra, 'Tiempos de Amor'. Me da el anillo, yo me acuerdo, lloraba y lloraba…", contó Legarreta

Se casaron en Acapulco en una gran ceremonia a la que acudió la crema y nata del mundo de la farándula. El matrimonio iba de maravilla, siempre se mostraron felices y muy enamorados, pero el deseo de ser padres pronto llegó y cuatro años después de haber unido sus vidas, la pareja anunció que ya esperaban a su primer bebé.

El 23 de abril del 2005, pese a las negativas de la familia de Andrea, el matrimonio recibió a Mía Rubín Legarreta, actualmente cerca de cumplir la mayoría de edad; y dos años más tarde Nina, la más pequeña de sus hijas, llegó para completar su felicidad.

Andrea y Erik siempre fueron consideradas como una de las parejas más estables del espectáculo, compartían , a través de las redes sociales sus mejores momentos como matrimonio y familia, así como viajes, logros y varias celebraciones.

Uno de los últimos momentos que compartieron como familia fue precisamente el cumpleaños de Erik Rubín, donde al actor le celebraron llevando dos grandes pasteles, todo esto apenas el 30 de enero de este año.

Las "infidelidades" de Erik Rubín y Andrea Legarreta

Fue en 2021 cuando Erik Rubín y Andrea Legarreta se vieron involucrados en rumores de infidelidad, luego de que se filtraran vídeos del cantante bailando con una una joven en Cancún, Quintana Roo. Ante esto, él se defendió y explicó lo sucedido a través de un vídeo en sus redes sociales.

"Estábamos en un lugar público, habré estado en esa noche, en esa mesa no más de cinco minutos y bueno, salieron en las redes que yo era infiel, que ando haciendo sin Andrea, pues les cuento que somos pareja, pero somos individuos que cada quien hace sus cosas."

Asimismo, argumentó que la chica con la que se le vio es la pareja de un amigo suyo y la fiesta a la que asistió era parte de una celebración por el Día del Padre de la cual estaba enterada su familia.

Cabe mencionar que hace aproximadamente cuatro meses, las alarmas volvieron a encenderse luego de que, tras una presentación en el 90's Pop Tour, Erik Rubín y Melissa de JNS bailaran y cantaran muy pegaditos.

Los rumores sobre una supuesta separación comenzaron y también los de una infidelidad por parte del cantante, además de que se dijo que Andrea Legarreta estaba sumamente molesta y ofendida tanto con su esposo, como por las cantantes, pues le pareció una falta de respeto que hicieran eso frente al público sabiendo que era un hombre casado. Incluso, la conductora de "Hoy" dejó de seguir en Instagram a todas las integrantes del grupo Jeans.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se separan; así lo anunciaron

Sin embargo, a través de un emotivo comunicado que publicaron en sus cuentas de Instagram, Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaron que su relación amorosa había terminado, pero lo que más llamó la atención fue que la decisión se había tomado cinco meses atrás, es decir que durante sus últimas celebraciones, ambos habían definido que su futuro no era juntos.

"Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio… nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia", escribió la conductora