CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Escalona a menos de un mes de convertirse en mamá por primera vez regresó al programa Hoy, pero su retorno sorpresivamente causó que su compañera Andrea Legarreta soltará un comentario que sorprendió a todos. Si bien la conductora estelar siempre se ha caracterizado por su buen comportamiento, en esta ocasión dejó ver que aunque es muy propia sabe alburear.

Andrea Legarreta alburea a Andrea Escalona; esto le dijo a la mamá primeriza

Fue durante la emisión del pasado lunes 16 de abril cuando Andrea Escalona regreso al foro del matutino de Televisa. En su primer día, la hija de la productora fallecida Magda Rodríguez relató su experiencia al dar a luz a su primogénito Emilio.

Sin embargo, las declaraciones de Andy se verían interrumpidas luego de que Andrea Legarreta protagonizara un curioso momento. Y es que inesperadamente, la también actriz intervino mientras su tocaya hablaba de las complicaciones que sufrió en el parto, aunque nadie imaginó que 'La Legarreta' albureara a la conductora, que en un primer momento no supo cómo reaccionar.

"Aunque tomes clases de psicoprofilactico, aunque pasen muchas cosas. Nunca sabes lo que va a ser hasta que estás en el momento, en el lugar. Yo quería hacerlo natural, de repente llevaba 8-9 horas con contracciones de cada tres minutos y nada de dilatación...", empezó explicando Andrea Escalona.

"De repente llegó Marco, mi novio, me agarró la cabeza, me decían cosas y en eso escuchó a la doctora; 'ya está la cabeza', oigo el llanto del bebé, y le digo (a Marco): 'ay, asómate' y me dice: '¡no!'. Ya va a verlo y me dice: 'está peludito y rosita, está muy sano, está muy bien'", agregó la conductora, quien manifestó que su novio estuvo a su lado cada minuto del parto y fue el primero en ver al bebé.

Fue tras este comentario que Andrea Legarreta aprovechó para alburearla: "Y tú, 'no estás viendo al bebé, estás viendo otra cosa'", externó la también actriz desatando la risa de todos los conductores del programa Hoy.

Aunque el momento chusco no finalizó ahí, ya que Andrea Escalona le siguió el juego a su compañera.

Tras las carcajadas, la hija de Magda Rodríguez compartió imágenes inéditas del momento exacto en el que los médicos pusieron en sus brazos a su bebé, quien nació el 23 de diciembre luego de que Andy fue sometida a una cesárea debido a ciertas complicaciones médicas que tuvo y que evitaron que tuviera un parto natural como deseaba.

"Está bajando su ritmo cardíaco. Está sufriendo', cuando dijo 'está sufriendo', (dije) 'ábreme, sacámelo como sea, cesárea', de repente dije eso y en 30 minutos estaba ya en la plancha súper expuesta, me dolía mi cabeza, pensaba en mi mamá, me venían varias películas a la mente...", relató la presentadora de TV sobre cómo fue que decidió entrar al quirófano inmediatamente.



Te puede interesar: Así fue el regreso de Andrea Escalona al programa Hoy; impresiona con su atuendo