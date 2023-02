Alejandro Sanz en Mérida regaló su ''Corazón partío'' a sus fans; así se vivió el concierto (FOTOS)

Poseedor de un estilo definido, un timbre de voz único y el sentimiento más intenso aflorando en cada letra y cada tonada de sus canciones, el canta autor español Alejandro Sanz regaló la noche del pasado sábado en Mérida, su “Corazón Partío” a cerca de 10,000 personas que corearon sus más grandes éxitos en una velada pletórica de amor, pasión, locura y magia sobre el escenario del Foro GNP de la capital yucateca, en el marco de su gira “Sanz en Vivo” por México.

Fueron casi dos horas de un espectáculo de alto nivel en el que el artista de 54 años de edad, acompañado de ocho músicos y dos coristas, así como una impactante producción audio visual, demostró con creces el porqué es uno de los artistas favoritos del público, que vibró intensamente de la primera a la última canción que conformó el repertorio del eterno adolescente que va “Pisando Fuerte” desde hace 35 años.

Alejandro Sanz en Mérida: Así se vivió el concierto

Feliz de estar en Yucatán, especialmente en Mérida, Alejandro Sanz agradeció la hospitalidad y el cariño del público yucateco, y a este dedicó lo mejor que puede ofrecer: su amor y sus canciones.

Pasaban ya de las 21 horas cuando las luces de sala se apagaron y de inmediato la banda comenzó a interpretar las melodías de los temas que han dado fama y reconocimiento internacional a Alejandro Sanz, simultáneamente las pantallas verticales que flanqueaban el escenario, proyectaban vídeos en blanco y negro del arista con el torso desnudo sobresaliendo de un cuerpo de agua.

Las miradas, gesticulaciones, las poses y tatuajes en el cuerpo de Alejandro fueron elevando la temperatura en el ambiente durante todo el intro musical del espectáculo, que culminó con la cálida ovación de bienvenida que el público brindó a Sanz cuando éste apareció desde la parte más alta del escenario.

Revestido de traje amarillo con playera negra, el cabello corto y claro, tenis blancos y gafas oscuras, Alejandro Sanz se dejó apapachar por el entusiasmo del público de pie en la sala, la cual instantáneamente se iluminó con la luz de miles de pantallas de celular que captaban cada movimiento, palabra o expresión del artista.

La selección de los temas para éste concierto fue una mezcla de nostalgia, pasión y añoranzas, desde lo más icónicos de sus inicios en aquel 1988, hasta lo más encumbrado de su trayectoria artística. El concierto inició con los temas “No es lo mismo”, “Aquello que me diste” y “deja que te bese”. Continuó con “El alma al aire”, “Regálame la silla dónde te esperé”, “Hoy llueve, hoy duele”.

Otros temas del repertorio fueron “Back in the city”, “Mi Marciana”, “La música no se toca”, “Lo que fui es lo que soy”, “La fuerza del corazón”, “Siempre es de Noche”. De entre las más ovacionadas estuvieron “Cuando nadie me ve”, “Pisando Fuerte”, “Amiga Mía”. “Contigo” (Cover de Joaquín Sabina) y una de las más esperadas “Corazón Partío”. Completaron la velada “Viviendo de Prisa”, “Mi soledad y yo”, “Y ¿si fuera ella?”.