Actriz de Televisa confiesa que un productor le pidió hacer algo con sus dientes

CIUDAD DE MÉXICO.— Odemaris Ruiz, actriz de Televisa, quien algunos recuerdan por su participación en novelas y programas como "La Rosa de Guadalupe" o "Como dice el dicho" recientemente reveló la peculiar petición que un famoso productor de la televisora de San Ángel le hizo, sin embargo, la joven afirmó que no accedió.

Actriz de Televisa confiesa que un productor le pidió "arreglarse" los dientes

A través de TikTok, la actriz de varias producciones de Televisa decidió contar una anécdota que vivió con un productor, quien trató de modificar su físico.

En su vídeo, Odemaris Ruiz mencionó que hace algunos años hizo un casting para una telenovela, cuyo nombre no reveló, pero aseguró que protagonizó Erika Buenfil y Eduardo Yáñez.

Para dicha melodrama, la actriz audicionó para el papel de la hija del personaje de Yáñez, sin embargo, al final no se quedó con el personaje por sus dientes.

“Hace algunos cuantos años, un famoso productor de Televisa, iba a empezar una telenovela que protagonizaron Erika Buenfil y Eduardo Yáñez, ¿ya saben qué novela es? Yo iba para el papel de hija de Eduardo Yáñez, se hizo casting en los salones del CEA”, inició detallando la actriz.

En su grabación, la actriz argumentó que le fue muy bien en el casting, incluso la jefa de reparto le aseguró que al productor le había gustado mucho su audición.

Pero a pesar de que Odemaris creyó que está a punto de quedarse con el papel, otra actriz terminó interpretando el personaje, esto debido a que el productor le pidió rebajarse sus colmillos y ella no aceptó.

“Cuando voy saliendo de la oficina de la jefa de reparto, me encuentro a Don productor, obviamente lo saludé, yo pensaba que me iba mencionar algo de mi prueba, pues no, me pidió que sonriera y me pidió que me rebajara los colmillos, que, porque tenía una sonrisa vampiresa y me daba un aire de villana”, explicó la joven actriz.

¿Quién fue el productor de Televisa que le pidió a la actriz hacerse una modificación en su dentadura?

En su vídeo, Odemaris Ruiz aclaró que no accedió a la petición del productor, pues no consideró necesario tener que "arreglar" o modificar su dentadura.

Con esta historia, la actriz quiso destacar que posteriormente reflexionó que este tipo de comentarios pueden hacer mucho daño, porque generan muchas inseguridades, sin embargo, ella se siente feliz y orgullosa de haber hecho caso omiso al comentario de que tiene "una sonrisa de villana".

“Aunque sé que como actriz podemos cambiar nuestro físico, pienso que para esto no era necesario, quizá su comentario no fue algo grave, pero este tipo de comentarios pueden generar grandes inseguridades, pero pueden causar mucho daño. No hay que opinar de cuerpos ajenos.”, reflexionó la actriz en su clip

“Quizá si a mí me hubiera afectado ese comentario... me hubiera rebajado los dientes... hubiera empezado a cambiar mi apariencia física como muchos artistas, ojo no digo que estén mal las cirugías estéticas, pero siento que depende el motor que te está llevando a hacerlas”, agregó Odemaris Ruiz quien al final no pudo conseguir el papel que terminó realizando Sherlyn.

Cabe destacar que aunque la actriz no reveló el nombre del productor, quien le hizo una petición muy particular, tras lo contado en su vídeo, internautas señalaron que se trató de Nicandro Díaz, quien en 2012 estuvo a cargo de la telenovela "Amores verdaderos", que tal y como ella mencionó protagonizó Erika Buenfil y Eduardo Yáñez. El productor Nicandro Díaz habría hecho "rara" petición a Odemaris Ruiz

