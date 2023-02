Alejandro Fernández da concierto en aparente estado de ebriedad: Vídeo

Veo a Alejandro Fernández así y siento feíto plebes, puede ser que esté así por su papá y yo a casi 4 años que perdí a mi mamá no lo asimilo y siento que me he puesto peor y es un dolor horrible, ahora él trabajando ante taaanta gente uD83EuDD7AuD83DuDC94uD83DuDE2A la gente juzga y muy feo a veces! pic.twitter.com/8IoUD6L2dL