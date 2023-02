Ana María Alvarado revela que Maxine Woodside no le ha pagado desde hace un mes

Ana María Alvarado y Maxine Woodside protagonizaron una polémica pelea hace unos días luego de que la conductora de "Sale el sol" fuera despedida de Radio Fórmula por la que fuera su compañera en "Todo para la mujer" por más de 30 años.

Anita Alvarado rompió en llanto y a través de un vídeo comentó que Maxine Woodside la corrió luego de todas las críticas que recibió por dejarla únicamente un día en el programa. Ahora, a través de otro clip, la presentadora comentó que no le han pagado todo lo que trabajó el mes de enero y reiteró que no volvería al programa, pues sabe que no es bien recibida. Esto fue lo que dijo.

Anita Alvarado y Maxine Woodside.

Ana María Alvarado se "ausenta" de Todo Para la Mujer; Maxine Woodside dice que "la esperan"

Fue este martes 7 de febrero que Anita Alvarado cumplió su promesa de no asistir más a "Todo para la mujer" luego de que Maxine Woodside la corriera del programa. A través de varias entrevistas, la conductora comentó que no volvería más pues ella entiende cuando a una persona no la quieren en un lugar.

“A mí me corrieron y no voy a regresar, porque cuando ya no te quieren en un lugar, al buen entendedor pocas palabras... ella misma me dijo el martes pasado ‘Qué triste que éste sea el final. Ya estás despedida’”. comentó

Maxine Woodside.

Sin embargo, toda esta situación sigue generando polémica, pues Maxine Woodside en pleno programa aseguró que estaban esperando a Ana Alvarado pero ella no se presentó.

“Seguimos esperando a Anita, seguro viene en camino de Sale El Sol. Ahí está su silla”, dijo Maxine Woodside

Maxine Woodside aseguró que esperaban a Anita Alvarado en "Todo para la mujer"

Luego de un tiempo transcurrido y ya en la parte final de la emisión Maxine Woodside, dio la bienvenida a Ernesto Laguardia quien terminó por sentarse en la silla de Ana María Alvarado pues ésta jamás llegó.

“Ya se sentó en la silla de Anita, porque Anita no llegó”, dijo “La Reina de la radio”, evidentemente molesta

Ana María Alvarado revela que Maxine Woodside no le ha pagado desde hace un mes

Ante esta situación, Ana María Alvarado decidió hacer otro vídeo en Youtube, en el que habló de nueva cuenta sobre el tema y comentó por qué no se presento este martes en el programa de Maxine Woodside, pues esta sería la primera vez en la que no estaría, luego de 32 años de haber laborado en dicho espacio.

“Tengo que confesar que hoy es 7 de febrero y hasta el día de hoy, acabo de checar mi estado de cuenta y no me han pagado, trabajé todo enero y no me han pagado, yo no sé si ya es burla, mala voluntad o mala fé, yo no sé por que hace un video diciendo que aquí está tu silla si ni siquiera me pagan un trabajo que ya hice y que ya realicé”, comentó Ana María Alvarado