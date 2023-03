Kalimba es denunciado de acoso y abuso por Melissa Galindo

CIUDAD DE MÉXICO.— Kalimba nuevamente se encuentra señalado de haber realizado supuestos tocamientos indebidos hacia una cantante de nombre Melissa Galindo. La joven sorprendió al hacer su confesión mediante una transmisión en vivo a través de redes sociale; la presunta víctima del exintegrante de la banda OV7 detalló como fue que el cantautor la acosó y abuso sexualmente de ella.

Kalimba tocó indebidamente a la cantante Melissa Galindo

A trece años de haber enfrentado acusaciones de abuso contra una menor de edad, el intérprete de "Tocando fondo" fue denunciado de acoso sexual.

Mediante un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, la cantante Melissa Galindo reveló que el abuso que sufrió por parte de Kalimba ocurrieron hace tiempo, después de que ella abrió un concierto del intérprete de "No me quiero enamorar" en Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el relato de la joven, tras su presentación, el cantante, ella y el resto del equipo fueron a celebrar, pero luego de un par de horas Melissa ya no quiso continuar la fiesta por lo que pidió ser llevada a su hotel.

La cantante indicó que la camioneta ella se sentó detrás del lugar del copiloto y Kalimba se colocó al lado de ella, fue así como el cantante le tocó la rodilla y empezó a decirle que había escuchado muy buenos comentarios de su música.

Sin embargo, Melissa Galindo confesó que el toqueteó ascendió hasta su zona íntima por lo que al sentir la mano del también actor sintió pánico, pero no dijo nada, pues considero que la acción del cantante fue "sin querer".

"De pronto sentí algo que tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia arriba y fue como que la neta entré en shock, me cerré (las piernas) y puse las manos, pero no dije nada, porque dije: 'capaz fue sin querer, para que hago un lío, ahorita ni al caso'. Estoy con su gente, con su equipo, aquí desprotegida, ni al caso de hacer un lío", detalló la sinaloense.

URGENTE: MELISA GALINDO DENUNCIA AC0S0 SEXUAL DE KALIMBA.

Revela que ha recibido amenaza y que ha perdido oportunidades laborales #melissagalindo #kalimba #urgente pic.twitter.com/NUyG8SHpLh — Hugo Alexander Maldonado (@HugoAMaldonado) March 16, 2023

Kalimba es acusado de acoso y abuso sexual por Melissa Galindo

En su vídeo de poco más de 26 minutos, la cantante indicó que Kalimba no intentó nada más después del primer tocamiento sin su consentimiento, pero posteriormente, el integrante de OV7 quería tener relaciones sexuales con Melissa.

La presunta víctima del intérprete de "Se te olvidó" narró que durante la cuarentena por el Covid-19, recibió llamadas de Kalimba para salir, y por la tarde, la mánager de ambos y él se presentaron en su hogar fue así como accedió a irse con ellos, pero una ves estando en la camioneta, Kalimba volvió a tocarla indebidamente.

"Kalimba":

Porque la cantante Melissa Galindo lo acusó de abuso sexual.pic.twitter.com/Lw2MTEl6JI — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 16, 2023

Melissa Galindo afirmó que las cosas se pusieron peor, ya que al llegar a la casa del cantante, él intentó sostener relaciones sexuales con ella: "Nadie se va a enterar, me dijo", externó la joven.

Al día siguiente del supuesto ataque sexual, Melissa contactó a un abogado para que le ayudarle a finalizar el contrato con la disquera de Kalimba y así poder alejarse del cantante.

Melissa Galindo denuncia en redes sociales el acoso que sufrió por parte del cantante Kalimba. pic.twitter.com/cROOzkRx1j — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 16, 2023

Tras su controversial relato, minutos después y en otro vídeo, la cantante agradeció a quienes desde el primer momento le mostraron su apoyo.

"Estoy bien, gracias. Y nada, honestamente esto lo hice para que no siga pasando y para que cada día tengan más miedo de tocar a una mujer que no ha dado pie a que toquen su cuerpo", subrayó, quien hasta el momento no especificó si pondrá una denuncia legal en contra de Kalimba.

