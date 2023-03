Galilea Montijo revela fuerte infidelidad a un ex; ¿fue Fernando Reina Iglesias?

Galilea Montijo anunció su divorcio de Fernando Reina Iglesias tras 11 años de matrimonio y aunque la conductora de "Hoy" aseguró que están en muy buenos términos y que ahora su prioridad es su hijo, ahora se encuentra en medio de la polémica al revela que fue infiel a una expareja. Esto es lo que se sabe.

Galilea Montijo revela fuerte infidelidad a un ex; ¿fue Fernando Iglesias Reina?

Fue durante la emisión más reciente de Netas Divinas que Galilea Montijo habló sobre la infidelidad a un exnovio de hace algunos años. La conductora contó a sus demás compañeras que su ex era muy celoso e incluso trataba de imponerle maneras de vestirse pues para él, ella iba "muy encuerada".

“Tenía un novio que era muy celoso, a mí siempre me ha gustado socializar y me decía: ‘no, es lo peor que puedes hacer’. Estábamos en casa de una amiga donde todos nuestros amigos son gays, íbamos a tener una cena, salí muy a gusto y me dijo: ‘¿no crees que estás muy encuerada?’”.

La famosa comentó que a ella le gusta salir a divertirse con sus amigos, pero que a ese ex novio no le gustaba que ella saliera o incluso le molestaba su forma de ser.

“Le encantaba verme en televisión, haberme conocido, pero le cag… como era yo, que me riera y a mí me gustan mucho las fiestas, los amigos, reír, pero ya después entendí con el tiempo que la que le cag… era yo”.

Tras toda la mala experiencia que vivió al lado de su pareja, Galilea Montijo aceptó que le fue infiel, sin embargo, lo que sorprendió fue que las demás conductoras del programa mencionaron que había sido culpa de él por no aceptarla como era y querer cambiarla a su forma.

“Intenté por mucho tiempo cambiar. Tengo que confesar que le puse el cuerno, pero me lo pidió a gritos, me orilló”.

Galilea Montijo trató de salvar su matrimonio con terapia de pareja

De acuerdo con una fuente cercana a la expareja, Galilea Montijo decidió ir a terapia de pareja para salvar su relación con Fernando Reina Iglesias, e incluso también acudía a sesiones individuales para poder salir adelante de la crisis que estaban atravesando, sin embargo, ninguno de estos métodos funcionó.

“Ella tomó la terapia en pareja, además de una terapia personal e individual, siempre buscó apoyo, porque para ella era importante estar convencida de que lo que hacía era lo mejor. Créeme, como conozco a Gali y ella iba a agotar todas las instancias para trabajar en su matrimonio”, reveló

Para concluir, la fuente anónima mencionó a la publicación de espectáculos que tras su divorcio, Galilea Montijo se encuentra siendo consolada “por sus compañeros del medio, sus amigos, su familia, quienes la apoyan, incluso Paola, la ex de Fernando, pues se han vuelto muy cercanas y unidas”.