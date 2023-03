Cazzu habla de Belinda, afirma admirarla y ''ser su fan''

CIUDAD DE MÉXICO.— Cazzu, la novia de Christian Nodal habló de Belinda, la exprometida de su pareja y presunto padre de su primer hijo. En entrevista la rapera habló de las constantes comparaciones que se hacen entre ella y la también actriz, sin embargo, sorprendió al revelar que creció escuchando la música de la intérprete de ''Sapito", además de señalar que "le tiene mucho respeto".

Cazzu reacciona a las comparaciones con Belinda

La cantante argentina fue cuestionada por las constantes comparaciones que se hacen entre ella y Belinda, sobre todo ahora que se dio a conocer que Cazzu tendrá una colaboración con Los Ángeles Azules, agrupación con la que 'Beli' trabajó para lanzar el éxito musical: "Amor a primera vista".

Debido a estas confrontaciones entre ambas cantantes, mismas en las que tanto internautas como la prensa ponen a "competir" a la española con la argentina por su estilo personal, la relación amorosa con Nodal, e incluso sus colaboraciones musicales, la rapera por primera vez habló abiertamente sobre esto.

La intérprete de "Nena Trampa", quien fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a su llegada al país opinó que las comparaciones entre ellas le parecía que estaban cargados de malicia.

Asimismo Julieta Cazzucheli, nombre de la rapera argentina, confesó que no había cabida para eso pues admira por la amplia trayectora de Belinda.

La novia de Christian Nodal, Cazzu admira a Belinda y le tiene respeto

En entrevista con el programa ''Siéntese quien pueda'', Cazzu dejó entrever que es fan de la intérprete de "Egoísta" a quien reconoció como una gran artista, y pese a los comentarios malintencionados que las relacionan a ambas, ella no tiene nada en contra de la actriz de "Bienvenido a Edén", por el contrario.

"Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y grande que la mía, yo crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto, me encanta su música y sus coreografías. La gente puede decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte, le tengo muchísimo respeto", detalló la actual novia de Nodal.

Finalmente, Cazzu mencionó que ella no ponía atención a lo que la gente y algunos medios publican sobre las comparaciones entre ambas, por lo que no se ha sentido incómoda con ese tema en particular.

“A la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad”, finalizó con el tema.

En cuanto a su relación con el exprometido de Belinda, la argentina afirmó que va muy bien y que cuando viene a México le emociona poder convivir con la familia de su novio, a quien valora, sobre todo porque la hace sentir "apoyada y escuchada"; resaltó que la parte humana de Nodal es lo que más valora de él.

