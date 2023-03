Ingrid Coronado muestra pruebas contra Anna Ferro; la viuda de Del Solar no desaloja la casa

CIUDAD DE MÉXICO.— Ingrid Coronado y el pleito que sostiene con Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, sigue dando de qué hablar, pues recientemente la escritora de ''Mujerón", mostró pruebas contra la coach de vida, quien aparentemente se niega a desalojar la casa que el exconductor de Venga la Alegría dejó a los hijos que tuvo con Ingrid.

La también locutora exhibió a la viuda de su exesposo al revelar que ha intentado contactarla, pero ésta ya hasta la bloqueó.

Ingrid Coronado muestra pruebas contra Anna Ferro

Tras la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado indicó que debido a la negativa de Anna Ferro de arreglar los asuntos sobre la herencia que dejó el argentino, la exconductora del matutino de TV Azteca tuvo que proceder de forma legal contra la maestra de yoga.

El pleito entre Ingrid Coronado y Anna Ferro, recordemos que es por una propiedad en la que la viuda de Del solar y él vivían juntos, pero que la coach de vida se niega a desalojar pese a que se trata del patrimonio de los hijos que tuvieron en común Ingrid y Fernando.

La conductora de TV, en reiterada ocasiones ha dicho que ha buscado a Anna Ferro para llegar a un acuerdo, pero la viuda del presentador argentino se ha negado, y ahora ya no ha podido contactarla por ningún medio.

En entrevista con el programa Ventaneando, Ingrid Coronado reveló que por todos los medios intentó contactar a Anna Ferro para llegar a un acuerdo y evitar un pleito legal, pero como la maestra de yoga la bloqueó la escritora decidió iniciar un proceso legal por lo que, indicó, le corresponde a sus hijos.

En la emisión, Ingrid mostró varios mensajes que le envió a Anna pero la viuda de Fernando del Solar no solo no le contestó sino que hasta la bloqueó. La conductora señaló que también intentó comunicarse con la coach de vida por Instagram, pero ésta tampoco leyó el mensaje.

Debido a su comportamiento Ingrid Coronado argumentó que considera evidente que Anna Ferro no quiere tener contacto con ella.

“Yo intenté buscarla, estoy intentando, pero no he obtenido respuesta. Yo he intentado hacer todo lo que está en mis manos”, indicó la exintegrante de Garibaldi antes de leer uno de los mensajes que le envió a la viuda de Fernando.

Ante las cámaras del programa liderado por Pati Chapoy, Ingrid mostró los mensajes que le envió a Anna Ferro antes de que ésta la bloqueara de WhatsApp.

“Hola, Anna me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento, yo respeto tu duelo para no exponer a Franccesca, pero comprenderás que tengo responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente, espero podamos terminar este tema de forma pacífica”, le escribió la conductora a la viuda. Ingrid Coronado mostro pruebas contra Anna Ferro

La negativa de Anna Ferro causó que Ingrid decidiera seguir adelante y buscar las instancias legales para recuperar lo que les pertenece a sus hijos.

“Entonces escribí por Instagram y tampoco lo vio, intenté hacerlo por las buenas, en todos lados, intenté hacer todo, pero no tuve respuesta, por eso me fui a otras instancias”, explicó la presentadora de TV. La presentadora comprobó que Anna Ferro la bloqueó para evitar llegar a un acuerdo pacífico

Finalmente, Ingrid Coronado comentó que es Anna Ferro la que no está respetando la decisión del difunto, como ésta señaló en una publicación en referencia a la demanda de la expresentadora de VLA.

“A mis hijos se les dejó una propiedad, por eso se debe hacer un juicio de sucesión, el cual no ha comenzado. Me da risa porque dicen que no respeto la decisión de un difunto, no es en mi beneficio, es para mis menores de edad”, concluyó

