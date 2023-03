Justin Bieber confirma la cancelación de su gira mundial ''Justice World''

WASHINGTON.— Justin Bieber canceló definitivamente la gira mundial “Justice World Tour” tras varios aplazamientos, primero por la pandemia del Covid-19, y luego por la enfermedad que le fue detectada el año pasado, el Síndrome de Ramsay Hunt.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte del canadiense ni de su mánager, las fechas de los conciertos que se iban a celebrar en los próximos meses fueron borradas ayer miércoles de su página web oficial y en el portal de venta de entradas aparecen cancelados eventos como los de París, Dublín o Cracovia.

Además, algunos de los recintos en los que se iban a celebrar conciertos ya han confirmado la cancelación. Por ejemplo el británico Sheffield Arena, que ayer publicó un mensaje anunciando que “el show ha sido cancelado” y que se devolverá el dinero de las entradas compradas.

Su promotora en España confirmó a EFE que no habrá “shows” de Bieber en este país y que la empresa distribuidora de las entradas ya empezó a ponerse en contacto con los compradores.

La gira “Justice World Tour” comenzó en marzo de 2022 mermada por los retrasos que causó la pandemia, pero el cantante anunció poco después que debía posponerla porque estaba luchando contra el Síndrome de Ramsay Hunt.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara”, narraba en septiembre Bieber en un video subido a sus redes sociales.