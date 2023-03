Premian humor de Sandler

WASHINGTON (EFE).— El actor Adam Sandler recibió el domingo en Washington el reconocimiento a su carrera como cómico en una gala en la que estuvo rodeado de compañeros de profesión para rendirle homenaje.

A sus 56 años, Sandler fue reconocido con el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, que el Kennedy Center entrega desde hace 24 años.

En la alfombra roja previa a la gala, Sandler recordó su primer monólogo de humor cuando tenía 17 años: “No estuve muy bien esa noche. No le gusté a nadie, pero me dio el subidón de estar en el escenario y tratar de hacer reír a la gente. No funcionó, así que me dije: ‘vamos a ser buenos en eso’”.

Recordó, además, cómo una mujer le felicitó y le agradeció los buenos ratos que ha pasado con su familia. “Hacer que las familias pasen un buen rato juntas es la mejor sensación”, dijo.