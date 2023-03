Toño Berumen no será vinculado a proceso tras acusación de presunto abuso

CIUDAD DE MÉXICO.— Este pasado 21 de marzo, Antonio 'Toño' Berumen se presentó a la audiencia realizada en el Poder Judicial de la Ciudad de México, a dicha cita también se presentó César 'N', joven quien denunció al productor y dicha demanda trascendió.

Sin embargo, a la salida de los juzgados, el abogado de Berumen, Jorge Ramírez, indicó que no habrá vinculación a proceso para el exmánager de grupos como Magneto y Mercurio.

'Toño' Berumen no será vinculado a proceso tras denuncia de presunto acoso y abuso

El productor 'Toño' Berumen obtuvo la resolución de un juez a su favor en cuanto a las acusaciones de abuso sexual que interpuso César.

“Hoy habló la justicia, que se lo graben todos aquellos periodistas maliciosos que hicieron un prejuicio de la vida del señor Berumen. Hoy habló la justicia y la justicia resolvió un auto de no vinculación a proceso, es lo único que vamos a mencionar”, externó la defensa de Antonio Berumen.

Toño Berumen no será vinculado a proceso tras denuncia de abuso

Tras darse a conocer que el acusado no fue vinculado a proceso, pese a que existen diversos testimonios en su contra, las reacciones de sus presuntas víctimas no se hicieron esperar.

El modelo César 'N', quien demando al productor musical por presunto abuso sexual comentó que "se sentía muy enojado y decepcionado y hasta revictimizado" luego de que se diera a conocer la resolución de la audiencia.

“Me siento muy enojado, me siento muy frustrado, me siento muy decepcionado, me siento totalmente revictimizado después de estar tres horas sentado, tratando de explicar por qué no actué; en lugar de que le preguntaran a él por qué él hizo lo que hizo, me parece ofensivo y me parece patético de lo que acabo de ver”, explicó muy molesto el demandante.

El abogado de César 'N' afirmó que seguirán las investigaciones para seguir con el proceso, además de que van a apelar la decisión del juez.

“Es una resolución que tiene sus vicisitudes e incluso nosotros consideramos la revictimización de César, se hicieron hincapié muchos puntos del porqué no hizo las cosas, por qué no escapó de este abuso… Vamos a apelar en el término legal correspondiente y continuaremos con las investigaciones”, aseguró el licenciado.

Por su parte, Mauricio Martínez quien denunció a Berumen en marzo de 2022 por acoso sexual, también se pronunció al respecto.

La corrupción e impunidad en México son nauseabundas. El juez revictimizando a la víctima durante toda la audiencia, sin tomar en cuenta peritaje psicológico, cuestionó a César porque no salió corriendo en lugar de cuestionar a Antonio. No estás sólo, César. Esto apenas comienza. pic.twitter.com/to6kSeIv5T — Mauricio Martínez (@martinezmau) March 21, 2023

En entrevista con el programa De Primera Mano, el actor y cantante indicó que existe mucha corrupción con las autoridades, por ello Antonio Berumen pudo evitar ser vinculado a proceso. Sin embargo, Martínez señaló que ésta es la primera de varias audiencias que podría enfrentar Berumen.

Mauricio también mencionó que el productor intentó detener la denuncia de César ofreciéndole 100 mil pesos, situación que el modelo no aceptó.

"Hay sospechas de corrupción, movimientos extraños que a mí no me gustaron. Desgraciadamente en México la impunidad y la corrupción están a la orden del día. Lo digo con mucha impotencia, pero estamos diciendo la verdad. Tenemos algunas denuncias vigentes, esta fue la primera audiencia de una sola víctima, es la primera de muchas otras, es una lucha de paciencia", señaló el actor.

Mauricio Martínez también se dijo molesto ante la situación que enfrentó César 'N', pues incluso el juez Joel Alejandro López Núñez señaló que el modelo podía tener problemas mentales porque no "distinguía entre la realidad y la fantasía".

"México es un país que se sabe que es corrupto, en el que se puede comprar a abogados a jueces y no está de más saber que Antonio es una persona con recursos. Pareciera que el sistema está para no escuchar las víctimas, para silenciarlas, cuestionar y poner en tela de juicio siempre a la víctima y proteger al delincuente", señaló Martínez.

Cabe destacar que Mauricio Martínez denunció a 'Toño' Berumen en marzo de 2022 por acoso sexual pero su caso no pudo proceder legalmente porque el delito ya prescribió, es decir ya no tiene validez porque se excedió el lapso de tiempo para poder denunciarlo.

