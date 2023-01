CIUDAD DE MÉXICO.— Mauricio Martínez denuncia pública y legalmente el pasado mes de marzo de 2022 al productor Antonio ''Toño'' Berumen por presuntamente acosarlo sexualmente en los inicios de su carrera. A punto de cumplirse un año del señalamiento hecho por el actor, éste dio a conocer que su presunto agresor comparecerá ante las autoridades.

Mauricio Martínez informa que han girado orden de comparecencia contra Antonio Berumen

Los representantes legales del también cantante revelaron que este pasado jueves 26 de enero se realizaría la audiencia inicial en contra de ''Toño" Berumen; aunque ambas partes estaban citadas para presentarse ante la Fiscalía General de Justicia, ni el productor ni sus abogados asistieron al encuentro.

Por su parte, Mauricio Martínez publicó un comunicado en su cuenta de Twitter para dar a conocer que el juez a cargo del proceso decidió emitir una orden de comparecencia a Antonio Berumen para el próximo 13 de febrero, en caso de que volviera a negarse a asistir podría terminar en prisión.

"El señor Antonio N no ha hecho frente al proceso de manera personal y al ser omiso a las notificaciones del juez decidió emitir una orden de comparecencia. En caso de no presentarse, se girará una orden de aprehensión", se puede leer en el escrito que compartió el actor.

Los abogados de Mauricio también agradecieron a la instancia por su labor para sentar un nuevo precedente en los casos de delitos sexuales y señalan que están más cerca que nunca de conseguir justicia, tanto para el histrión como para quienes se sumaron a las acusaciones en contra del productor.

"Creemos firmemente en la impartición de justicia y esperamos que este caso sea precedente para dar esperanza a miles de víctimas de abuso sexual en México. Que inspire a alzar la voz y denunciar".

Gracias César, no sólo por creerme y depositar tu confianza en mi y en @dianamurrietam y @npemx y el resto del equipo legal para defenderte (y a las demás víctimas de ese depredador), pero sobretodo gracias por poner el ejemplo con tu valentía y honestidad. La verdad triunfará. pic.twitter.com/9OZmT9wI05 — Mauricio Martínez (@martinezmau) January 27, 2023

¿Qué fue lo que pasó con Mauricio Martínez y ''Toño'' Berumen; de qué se le acusa a Antoño Berumen?

En el mes de marzo del 2022, siguiendo el ejemplo de la denuncia de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, Mauricio Martínez acusó a Antonio Berumen de presunto acoso y abuso sexual.

A través de un mensaje en Twitter, el exconcursante de "Operación Triunfo" aseguró que en 2002 buscaba un representante, por lo que acudió a ver a ''Toño'' Berumen a su oficina, la cual se encontraban en la casa del productor.

Fui a la oficina de Antonio Berumen en el 2002. Yo iba llegando a la ciudad de México después de haber estudiado en Nueva York y estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico. Sabía que él era influyente en esa época. Por eso acepté ir a la cita. — Mauricio Martínez (@martinezmau) March 10, 2022

Mauricio Martínez también reveló que desde un principio se sintió incómodo, pero en un momento de la charla Berumen lo tocó indebidamente.

"Me dijo 'estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?'. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé...", relató el cantante.

Salí bastante nervioso y canté. Me dijo “estás muy tenso; ¿por que no te das un baño?”. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo. — Mauricio Martínez (@martinezmau) March 10, 2022

Cabe destacar que a la denuncia del actor se sumaron más de 10 presuntas víctimas del productor; los presuntos agredidos tomaron la decisión de emprender acciones legales en contra de quien estuviera detrás de grupos como Magneto, Mercurio y Kairo.

