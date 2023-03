Alfredo Adame es invitado a la Marcha del Orgullo 2023, pero rechazó a su hijo tras declararse gay

Una reacción de enojo y desaprobación ha causado en redes sociales el anuncio de que Alfredo Adame figura, junto a Carmen Campuzano y Alejandra Ávalos; como uno de los invitados la XVL Marcha Gay Pride LGBTTTI CDMX, según se confirmó a través de rueda de prensa por uno de los comités organizadores del evento.

La razón detrás del descontento es que muchos recuerdan que el actor y presentador incluso desconoció a su hijo Sebastián, a quien presuntamente habría amenazado con quitarle su apellido tras revelar que es gay a un programa de televisión. Consideran, debido a sus conocidas polémicas, que Alfredo Adame ha demostrado ser una persona sin tolerancia, misógina y homofóbica.

Sebastián también es una de las voces que reaccionó al anuncio de Alfredo Adame como invitado a la Marcha del Orgullo:

"Mi papá no tienen nada que estar haciendo ahi, por qué lo invitaron esta fuera de mi compresión pero estoy muy decepcionado", escribió a través de Twitter el joven streamer.

Mi papa no tienen nada que estar haciendo ahi, por que lo invitaron esta fuera de mi compresión pero estoy muy decepcionado https://t.co/0Ss61n7PiY — SebasGaymer13 (@SGaymer17) March 23, 2023

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y su hijo Sebastián?

La relación entre padre e hijo, según explica Sebastián, se rompió desde el momento en que él "salió del closet" y le reveló a su padre que era homosexual, pues además de recibir insultos, el actor habría amenazado con quitarle el apellido y desconocerlo como su hijo.

Además, según contó Sebastián a Chisme No Like, su padre Alfredo Adame lo llamó luego de que él diera una entrevista a un programa de espectáculos, donde además de hablar de su trabajo, también confirmó que era gay.

"Me habla en la noche y me dice: 'Yo ya te dije que no quiero que hables de tu sexualidad a cámara, porque me pones en el ojo del huracán. Me atacan, me dicen que mi hijo es joto'", contó el joven sobre su padre, quien en múltiples ocasiones se ha visto incolucrado en peleas, algunas de índole físico, que ha perdido.

Parece que al comité de la marcha del orgullo LGBTTTIQ+ en CDMX se le olvidó como Alfredo Adame se expresó sobre el hecho de que su hijo Sebastián Adame hablase abiertamente de su sexualidad con los medios de comunicación hace casi 3 años.#PrideCDMX pic.twitter.com/lTMOI1p7Cr — Comediante involuntario (@EdgarLandin_) March 23, 2023

Sin embargo, el actor ha negado que las declaraciones de su hijo sean ciertas diciendo que son una mentira e incluso ha contado una versión completamente diferente a la de Sebastián:

“Cuando mi hijo Sebastián a las 7 de la noche me habló y me dijo: ‘Papá, ¿te puedo ir a ver? Papá soy homosexual’, se me salieron dos lágrimas, me levanté de la cama y le dije: ‘Te amo, te respeto, te adoro y al primero que te falte al respeto le rompo la madre’”, cita Infobae.

Por su parte, Angelo Diep, uno de los representantes del Comité que organiza la marcha, defendió la invitación de Alfredo Adame, quien en una marcha pasada se la pasó insultando a los asistentes, presuntamente como parte de su "personaje" y siempre "con respeto", según el propio actor.

“Para mí, que conozco a la familia, por así decirlo, y que he trabajado con Sebas, con su hijo, para mí es algo increíble que él como padre lo haya aceptado, lo haya apoyado, puesto que algún día pensé y algún día sueño y quiero con que mi papá también me acepte", declaró Angelo en la rueda de prensa que se ofreció sobre la marcha que se llevará al cabo en junio próximo.

Mira @SGaymer17



Angelo Diep asegura que tu papá Alfredo Adame te ha apoyado tras tu salida del clóset. pic.twitter.com/mLNjYa6x88 — Luis González (@luis_gj) March 23, 2023

Polo Morín reacciona a invitación a Alfredo Adame al PRIDE

Algunas de las personalidades que se han mostrado en contra de que el actor forme parte de la marcha es también Polo Morín, quien no dudó en comentar a través de redes sociales:

"Este es el mismo señor que RECHAZA y niega a su PROPIO HIJO solo por ser parte de la comunidad. El mismo señor que siempre promueve la violencia en todas sus expresiones… NO NOS REPRESENTA, NO ES PARTE DE LA COMUNIDAD, NO ES ALIADO" (sic).