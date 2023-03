Personalidades de Yucatán recuerdan a “Chabelo” y evocan su legado

Seguidores de su programa en la niñez y amigos personales tuvo Xavier López “Chabelo” en Yucatán, donde, como en el resto del país y el mundo, se evocó su legado al conocerse ayer la noticia de su fallecimiento.

El gobernador Mauricio Vila Dosal dijo al Diario que de niño, “como todos, veía los domingos el programa ‘En familia con Chabelo’”.

“Creo que Xavier López deja un legado de alegría; acompañó a varias generaciones, entre ellas la mía, y logró ser parte de las familias mexicanas. Por eso será recordado como ‘el amigo de todos los niños’. Mis condolencias y un abrazo a sus familiares y amigos”.

Por su parte, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, consideró que “Chabelo” deja como legado “mucha enseñanza del valor de la familia unida y alegre, de una infancia sana y feliz, del amor y cuidado que debemos procurar a nuestros niños, y del trabajo en equipo”.

Lastimosa ausencia de ''Chabelo'' para generaciones futuras

Admitió que de niño su ilusión más grande era despertarse temprano los domingos para ver el programa. “Me gustaba mucho la catafixia, la escalera loca, y era muy divertido porque además había mucha interacción con el público, música, era muy simpático”.

Añadió que él, mientras sus papás dormían, desde muy temprano ya estaba viendo “En familia con Chabelo”. Reveló que sus hijos lo conocen porque les habla de él, de lo divertido que eran sus concursos, además que a veces les dice alguna frase de “Chabelo” en medio de sus juegos o travesuras.

“Lástima que muchos niños de ahora no lo pudieron disfrutar, pero nosotros podemos mantener vivo su legado tratando de reproducirles sus canciones, películas y programas”, agregó.

“Tengo muchos recuerdos de sus concursos, sobre todo los que invitaban al trabajo en equipo, como el del gansito, que cada quien era responsable de poner un ingrediente; ejemplos que uno aprende de niño y que influyen en la vida adulta”, afirmó.

El arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, dijo del actor que “divertía a un número muy grande de niños de México y varias generaciones” y destacó que “la familia lo gozaba, participaban padres e hijos (en su programa)”.

Expresó su deseo de que “Dios lo lleve a la vida eterna; como creyentes hemos de pedir por su eterno descanso, que Dios lo recompense en todo lo bueno que hizo y en las cosas que no hayan estado tan bien que Dios lo perdone; vamos a pedir por él”.

Mario Herrera Casares, “Dzereco”, confesó al Diario que “uno de los recuerdos más hermosos de mi carrera” se relaciona con “Chabelo”, “fue muy amigo de mi tío Héctor (‘Cholo’), de mi familia, del ‘Chino’ y nosotros nos hicimos muy amigos de él”.

“Era de un carácter recio, a él lo crecieron militarmente, de hecho estuvo en el ejército. Estamos muy agradecidos de haber coincidido con él”, manifestó.

Sobre el legado del actor, apuntó que el principal “es la constancia para mantener un personaje que en sus inicios no hubieran creído que durara tanto, porque surgió en un programa que conducía el Tío Gamboín”.

“Una vez nos dijo que cuando tuviéramos duda sobre un número que fuéramos a hacer que no lo hiciéramos, que lo ensayáramos mejor”.

Herrera Casares añadió que para el cuarto aniversario del programa “Las aventuras de Dzereco y Nohoch” (que mañana lunes cumple 22, el más longevo de comedia en Yucatán) lo invitaron para ser el padrino. “Cuando vino a Mérida me dijo: ‘Ahijado, ¿qué vamos a hacer?’. ‘Don Xavier, develar la placa y la ceremonia’. Le dije que actuar con él sería un honor enorme y me dijo: ‘Pues a eso vine’”.

Le propusieron hacer un sketch y él aceptó. “Me dijo: ‘Solo te voy a pedir tres requisitos importantes: el primero, mi personaje no insulta; dos, mi personaje no dice albures ni mucho menos con connotación sexual porque mi personaje es un niño de 12 años; tres, el punto más importante y si no se da no subo al escenario, yo no cierro el sketch, lo tienen que cerrar ustedes porque hoy es una noche de ustedes, yo me uno a la fiesta’”.

“Eso habla de la grandeza de un ser humano y de un artista”, subrayó.

A su vez, Luis Mejía Flores, “Pope Pope”, coincidió con que “Chabelo” marcó toda una época en la que despertar los domingos con su programa era algo imperdible.

Es una pérdida irreparable, pero permanecerá en la memoria de todos los que supimos quién es y disfrutamos verlo, dijo. “Merece ser recordado, es un icono que representa a la niñez y la diversión familiar”. Tanto a él como a sus hijos les tocó despertar los domingos con “Chabelo” y disfrutaban de verlo. “El espectáculo pierde una gran figura emblemática del país, un pionero de la televisión, cuando la televisión se creó ya estaba ‘Chabelo’”.

Afirmó que sus principales legados son la convivencia familiar, pues convocaba a toda la familia alrededor de su programa, y su sencillez para hacer las cosas.

"Chabelo" en Yucatán, un regalo del Día del Niño

“Pope Pope” recuerda cuando en 2008 a “Chabelo” lo invitó el gobierno estatal para las festividades del Día del Niño, que duraban todo abril con una gran feria y shows en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

Durante todo el mes “Pope Pope” y su grupo de artistas trabajaron en el sitio, y fueron los teloneros del cierre del festival, que debía concluir con la presentación de “Chabelo”. El actor comenzó su actuación y cuando el sonido comenzó a fallar pidió una trompetilla para los responsables del audio.

“Pope Pope”, que estaba junto a la gente que operaba el equipo, vio cómo el dueño del sonido llegó corriendo a preguntar qué pasaba y luego se retiró.

En el evento estaba la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco entre las 15 mil personas. El audio de nuevo falló y “Chabelo” pidió otra trompetilla. El propietario del equipo de sonido llegó de nuevo corriendo al área donde se operaba el equipo e insultó al ingeniero de audio de “Chabelo”.

El operador cerró su computadora, corrió al escenario y le dijo algo al oído a “Chabelo”, quien enseguida dijo al público que le habían faltado al respeto a su personal y no iba a seguir trabajando.

Acto seguido bajó del escenario y salió del Centro de Convenciones y no hubo poder humano que lo hiciera regresar.

''Chabelo'', el ''inmortal''

Yleana Ramírez “Balita Balam”, actriz de teatro regional, manifestó que “Chabelo” deja un legado maravilloso “entre nosotros los niños, los que fuimos niños alguna vez y nos despertaban con su programa”.

“Nos sabíamos las secciones y para los que teníamos la cosquillita de ser artistas como él y estar en la tele fue un gran ejemplo”, admitió.

“La gente hizo muchas bromas a costa de su edad, tristemente, es algo vergonzoso, porque es un artista que deja una enseñanza maravillosa, deja un ejemplo de constancia, disciplina, perseverancia, muchas cosas que los artistas de hoy día y antes deben tener en cuenta”.

“A veces lo criticaban, porque se enojaba con las preguntas que le hacían algunos periodistas, pero es que le preguntaban cada cosa...”.

La actriz reconoció el trabajo desarrollado por “Chabelo” a lo largo de tantos años en la televisión. “Él era un maestrazo manejando todo eso, se lleva las mejores partes de muchas infancias, que son las sonrisas y las ocurrencias que tenía con cualquier tipo de gente”.

“Lamento la pérdida, ya está en un lugar mejor, logró su cometido: dejar una huella imborrable en muchísima gente”.— D.D.M., C.S.M. e I.C.A.