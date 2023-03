"Chabelo" y la polémica por su concierto de 10 minutos en Mérida

MÉRIDA.- Luego de la muerte de Javier López "Chabelo" los recuerdos en torno al personaje saltan a la mente de muchos mexicanos. En Yucatán, una de las anécdotas más sonadas en su momento ocurrió en 2008 durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco como gobernadora.

El hecho, aún en la memoria de muchos que lo vivieron, ocurrió el viernes 4 de abril cuando “Chabelo” sería el encargado de inaugurar con su espectáculo la feria “Sólo para niños”, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.

Concierto "Chabelo" en Mérida, de 10 minutos

Sin embargo, luego de larga espera, pues la actuación estaba programada a las 6 de la tarde, el artista salió al escenario a las 8:10 de la noche, pero se retiró 10 minutos después, visiblemente molesto, no sin antes ofrecer una disculpa.

De acuerdo con los archivos del Diario, "todo iba bien hasta que el artista se dispuso a cantar y no le pusieron la pista. Contrariado, preguntó por qué no estaba la persona que él llevó para encargarse de la música. Ante la falta de respuesta, 'Chabelo' dijo que por respeto al público no podía cantar sin pista y suspendió en ese momento su actuación". Bajó del escenario y salió. Eran las 8:20.

Después de unos minutos de desconcierto, el público comenzó a gritar “Chabelo”, “Chabelo”, pero fue en vano. Incluso, funcionarios del gobierno del Estado salieron a buscar al artista, quien rechazó la camioneta en la que llegó al evento. Lo alcanzaron alrededor de las 8:25 cerca de Liverpool, donde buscaba un taxi, y hasta ahí llevaron al responsable del evento, para tratar de convencerlo de que regresará, pero no accedió.

Disculpas de la gobernadora Ivonne Ortega

Mientras todo esto sucedía, luego de recibir el aviso de que no había rastro de “Chabelo”, y ante las reclamaciones del público, la gobernadora Ivonne Ortega subió al escenario y ofreció disculpas por el incidente. Varios padres de familia gritaron consignas contra la organización del evento. Ella prometió que próximamente se traería otro espectáculo para compensar al público.

"Chabelo" al ofrecer una disculpa al público, momentos antes de bajar del escenario en 2008.

Al día siguiente, funcionarios de la administración estatal señalaron a la empresa de sonido contratada para el evento. Sin embargo, testigos de los hechos consideraron que hubo culpa de ambas partes: tanto del artista, por sus exigencias, como del Ejecutivo, por el retraso de hora y media para comenzar el acto de inauguración de la feria.

En cuanto a los motivos de la demora, se dijo que fue para esperar la llegada de la entonces gobernadora, cuyo vuelo procedente de Miami se retrasó. La espera, según los testigos, tenía enojado a “Chabelo” y el altercado por el equipo de sonido “fue la gota que lo hizo reventar”.

Anécdota de "Chabelo" en Mérida

Según las fuentes citadas por el Diario, el equipo del artista pidió que se cambiara el escenario durante la madrugada. De acuerdo con los testimonios recabados, el ingeniero de sonido de “Chabelo” se quejaba de manera grosera del equipo y constantemente decía que no servía, “que era una porquería”, y discutió con el dueño de la empresa.



La discusión subió de tono cuando el propietario vio que el ingeniero “maltrataba” su equipo y le recriminó. Enojado, el empleado de “Chabelo” cerró su computadora portátil y abandonó el lugar, cuando Xavier López sólo había cantado dos canciones.

El ingeniero relató su versión de los hechos al representante del artista, a quién se lo informaron, y fue entonces cuando “Chabelo” en el escenario dijo que lo ocurrido era una falta de respeto a él y, de esa forma, no podía actuar.

"Chabelo" en la Plaza de Toros Mérida en 1996

Presentaciones de "Chabelo" en Yucatán

Esa fue la última presentación masiva de "Chabelo" en Mérida. Sin embargo, en las décadas de los 80 y 90 sus esepctáculos en la entidad eran frecuentes, auspiciadas por supermercados, marcas de dulces o de galletas y otras más traído por el Gobierno del Estado. Se presentó en sedes diversas como la Plaza de Toros Mérida, el Polifórum Zamná, el deportivo Villa Palmira, la Unidad Deportiva Kukulcán y el teatro "Armando Manzanero. También tuvo eventos en Progreso. Motul y Tizimín.

En marzo de 2008 participó en el homenaje que se le rindió a Héctor Herrera "Cholo", quien era su amigo a raíz de sus visitas a Yucatán. Ese día el actor acompañó a Héctor Herrera y Tina Tuyub en un homenaje en el que estuvieron Erick del Castillo, Irma Dorantes entre otros invitados.

“Yo debí nacer en Yucatán, a pesar de que le tengo cariño a mi tierra natal, Guanajuato”, señaló Xavier López “Chabelo” durante una de sus visitas al Diario. La primera vez que visitó el estado fue el 25 de enero de 1958, invitado por Ramiro Gamboa Jr. “El tío Gamboín”, su descubridor y una de las razones por las que le guardaba tanto cariño a esta tierra.