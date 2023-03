Natalia Alcocer, de Suvirvor México, habría entrado en labor de parto al ser arrestada

CIUDAD DE MÉXICO.— Natalia Alcocer a quien algunos recordaran por su participación en una temporada de Survivor México fue detenida la tarde de este 28 de marzo al salir de un juzgado en la Ciudad de México, porque aparentemente no presentó a sus dos hijas menores en la dirección de convivencia familiar con su padre, Juan José Chimal.

"Saliendo de juzgados... me van a arrestar. Me están arrestando, me están esperando", dijo mientras que elementos de seguridad enseñaban la presunta orden de aprehensión en su contra. Pero su detención se vio "truncada" pues la modelo tuvo que ser trasladada a un hospital, ya que presuntamente entró en labor de parto.

¿Qué pasó con Natalia Alcocer, exparticipante de Survivor México? ¿Por qué fue arrestada?

La actriz, modelo y empresaria sostiene una disputa legal luego de que denunció a su exesposo de presunta violencia intrafamiliar.

Pero este 28 de marzo, Natalia Alcocer denunció a través de sus historias de Instagram que fue arrestada por cuatro policías bancarios al salir de una audiencia de los juzgados de lo familiar en la CDMX.

En un vídeo se escucha a uno de los oficiales informarle que la orden se debía a que supuestamente la modelo no permitió la convivencia de uno de sus hijos con su padre.

“Bueno aquí saliendo de juzgados y me van a arrestar. Me están arrestando, me están esperando”, se escucha decir a Natalia, antes de partir al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social (Torito).

La también actriz hizo un llamado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, para que ayuden a esclarecer la situación.

Asimismo, la exparticipante de Survivor México, indicó que su detención fue planeada por Juan José Chimal, su expareja y cuñado del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

"Pregona ser buen papá y lleva 22 meses sin pasar pensión alimenticia", alegó la modelo.

Cabe destacar que el día 12 de septiembre del 2022, la jueza que llevaba su caso falló a favor de Juan José Chimal, permitiéndole salir del país pese a que estaba vinculado por violencia.

No obstante, el arresto de Natalia Alcocer se viralizó en redes sociales, pues la actriz está embaraza, aunque este detalle no lo había revelado, por lo que al llegar al Torito, la también presentadora empezó a sentirse mal y tras el apoyo médico que recibió por parte de paramédicos, éstos indicaron que debido a su avanzado estado de gestación posiblemente entró en labor de parto.

Debido a la evaluación de los paramédicos, la modelo tuvo que ser trasladada al hospital Ángeles Interlomas.

#NATALIAALCOCER ARRESTADA POR ORDEN DE SU EX MARIDO NOS PIDE AYUDA! Y LE DAN CONTRACCIONES Y SALE A LA LUZ EMBARAZO ve a nuestra uD83DuDD34BIOGRAFÍA uD83DuDD34POR MÁS INFORMACIÓN uD83DuDD34?? #ChismeNoLike #ElisaBeristain #javierceriani pic.twitter.com/PzTzUYbyem — Chisme No uD83DuDC4EuD83CuDFFB Like (@ChismeNo) March 28, 2023

Natalia Alcocer, exparticipante de Survivor México, es trasladada al hospital por presunta labor de parto tras ser detenida

Luego de que Natalia Alcocer fue detenida inesperadamente para cumplir la sanción jurídica de 12 horas de arresto por desacato, al no cumplir con las visitas de convivencia de una de sus hijas con su expareja Juan José Chimal, tuvo que ser trasladada a un nosocomio de la Ciudad de México.

uD83DuDEA8¡DE ÚLTIMO MOMENTO!uD83DuDEA8

¡A través de redes sociales, Natalia Alcocer compartió el momento en el que fue detenida por la policía al salir de un juzgado! uD83DuDE31uD83DuDEA8uD83DuDCFA #VLA #CuandoVeoVLA pic.twitter.com/OocPK4Bwhh — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 28, 2023

Fue tras este revuelo que se dio a conocer que la figura del espectáculo tiene siete meses de embarazo y debido al estrés que le provocó ser arrestada habría comenzado a tener labor de parto.

A su llegada al hospital Ángeles Interlomas, la actriz logró ser estabilizada. Afortunadamente, ella y su bebé se encuentran bien.

Eduardo Alcocer, padre de Natalia en entrevista con un medio nacional comentó: "Está bien (Natalia) le van a hacer un par de estudios adicionales para reforzar su estado, pero está bien. Le piden mucha tranquilidad y calma".

Por su parte, Natalia Alcocer compartió una historia en su Instagram con la que agradeció todo el apoyo que le han brindado las autoridades, tras su reciente detención.

“Gracias a la SSC de la CDMX por todas sus atenciones ante la injusticia que he sufrido hoy”, indicó junto a un corazón morado.

#NataliaAlcocer, embarazada de siete meses, que fue trasladada al hospital tras ser arrestada. Tanto la actriz como el bebé se encuentran bien y estables pic.twitter.com/snqHc28pWN — JUANGABRIELAuD83DuDC85uD83CuDFFCJACKSON (@YoZhoy) March 29, 2023

Natalia Alcocer, exparticipante de Survivor México, "se enfrentará" al excuñado de Enrique Peña Nieto

En cuanto al tema judicial que llevó a Natalia Alcocer al hospital tras un sorpresivo arresto, se informó que la modelo y actriz se presentará a los tribunales este 29 de marzo para enfrentarse a su expareja, Juan José Chimal, excuñado de Enrique Peña Nieto.

Este miércoles, Natalia tiene audiencia en los juzgados de lo penal para el juicio de violencia de género en contra de su expareja, Debido a ello pidió el apoyo de sus fans para que se presenten en El Bunker, a las 11:30 am.

¡En exclusiva para #VLA, Natalia Alcocer denuncia que nuevamente fue violentada! uD83DuDE31uD83DuDEA8uD83DuDCFA #CuandoVeoVLA pic.twitter.com/5V4DVGDVih — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 28, 2023

Cabe destacar que en la audiencia de lo familiar, continúa sin determinarse la pensión alimenticia que está obligado Juan José Chimal a dar.

Te puede interesar: Survivor México. Exparticipante denuncia violencia por parte de su mamá (FOTO)