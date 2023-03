Daniela Luján e Imanol Landeta, juntos; la actriz recibe sorpresa por parte del exhistrión

CIUDAD DE MÉXICO.— Daniela Luján generó las reacciones de varios internautas tras ser sorprendida por el “amor de su vida”, es decir, la exestrella infantil de Televisa, Imanol Landeta, quien inesperadamente se presentó en el programa que conduce la actriz en compañía de sus colegas Mariana Botas y Jessica Segura.

La protagonista de la telenovela "El diario de Daniela" se reencontrara con su eterno crush a casi un año de haber confesado lo que sentía por él.

Así fue el reencuentro entre Daniela Luján e Imanol Landeta

La reciente emisión del programa Envinadas transmitido por YouTube ha dado de qué hablar, pues se convirtió en el escenario del reecuentro entre Daniela Luján e Imanol Landeta.

La actriz se llevó tremenda sorpresa al recibir de regalo al hijo del histrión Manuel Landeta. Y es que recordemos que hace unos meses en el programa de YouTube, Pinky promise, conducido por Karla Díaz, la actriz confesado que Imanol Landeta es el “amor de su vida”.

A casi un año de aquella "escandalosa" declaración, las actrices y presentadoras de Envinadas, Mariana Botas y Jessica Segura quisieron sorprender a Daniela Luján y le llevaron a Imanol.

El exactor para sorpresa de todos se encontraba dentro de una gran caja que fue colocada en el set y que tenía como destinataria a la protagonista de "Cómplices al rescate".

“Que lo abra Daniela porque es su regalo, pero, no sé, yo tengo mucha emoción desde que llegó esa caja y nadie me quiere decir”, manifestó Mariana Botas. Daniel Luján no podía creer la sorpresa que recibió

Ante esto, su compañera procedió a ponerle fin al misterio; cuando Daniela destapó la gran caja en la que esperaba hubiera “un ramo buchón o algo así. Un auto”, al ver a Imanol no pudo esconder su emoción.

“No mam*"$#&, no. Estuviste ahí todo el tiempo”, gritó la actriz mientras lo abrazaba.

Luego de revelarse que el “regalo” de Daniela había sido Landet, sus amigas le confesaron que ella ya sabían de la sorpresa: “Te voy a decir algo, la Jessica y yo ya sabíamos, pero teníamos que fingir demencia. Entonces, quedó perfecto”, dijo la actriz de la serie de comedia "Una Familia de Diez". Imanol Landeta le cantó a Daniela Luján

Daniela Lujan es sorprendida por Imanol Landeta con tierno gesto

La emoción de Daniela Luján habría sido tan grande y difícil de controlar que la misma actriz le dijo a Imanol que intentaría “ser una adulta” y no emocionarse tanto, pero que no prometía nada.

“Voy a intentar ser una adulta en este programa, pero como eres una estrella estás acostumbrado a las grupis y a las fans locas como yo”, indicó la actriz entre risas. En el programa de YouTube, se reveló que Imanol quiso sorprender a Daniela Luján

Pero Imanol Landeta "alteraría" más a la actriz pues empezó a cantar su éxito "Como canica", y esto terminó por enloquecer a la también cantante, a quien hasta se le salió una grosería.

“No puedo creerlo, estoy temblando. Estoy muy nerviosa, pero voy a tratar de ser una adulta en este programa. Mamá, estoy brindando con Imanol”, manifestó la actriz con una sonrisa que evidenciaba su emoción. Daniela Luján ha confesado que Imanol es el “amor de su vida”

¿Imanol Landeta volverá a la televisión? Revela porque dejó la farándula

A lo largo del programa, la exestrella infantil habló sobre las razones por las que se alejó del medio y dejó abierta la posibilidad de regresar. Una de ellas fue por su deseo de emprender un negocio propio: “Quería experimentar algo diferente”.

Finalmente, mencionó que la idea de sorprender a Daniela Luján fue de él, y sus amigas de la actriz en conjunto con la producción le ayudaron a poder realizarla.

