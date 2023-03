David Faitelson se ''defiende'' y revela por qué se fue a Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.— David Faitelson sorprendió al aparecer en el comercial de un programa de Televisa que estará al aire próximamente: Tercer Grado. Como era de esperarse su participación en dicha emisión generó comentarios negativos contra el comentarista deportivo; tras la "ola" de críticas, el mismo periodista reveló el motivo por el que aceptó unirse a la televisora de San Ángel.

¿David Faitelson confiesa por qué se fue a Televisa?

Luego de que aceptó la oferta para ser panelista en un programa de Televisa, Faitelson reveló el por qué aceptó "irse" a la competencia.

David afirmó "no ser un traidor", pues se dijo orgullo trabajador de ESPN, aunque debido a las críticas, se vio en la necesidad de explicar por qué va a estar un programa junto a varios iconos del periodismo deportivo.

"Me propusieron el programa y de inmediato les dije que trabajo en ESPN. Ellos debían arreglarse con mis jefes para poder participar y no podía cobrar ni un peso".

David Faitelson mencionó que su participación en Tercer Grado Deportivo es una idea fabulosa, pues con ello se podría aportar algo positivo al deporte.

"Puede resultar una idea fabulosa. Espero sea una buena oportunidad para sembrar algo positivo en el futbol mexicano lo haremos con gusto. No soy traidor, no recibo ningún peso de Televisa y soy un orgullo trabajador de ESPN", comentó en un vídeo de Facebook.

David Faitelson revela por qué aceptó programa en Televisa

Finalmente, el excomentarista de TV Azteca admitió que su condición más importante para formar parte del panel de expertos fue tener la libertad de poder decir lo que quiera.

"Otra condición fue tener la libertad y garantía de poder decir lo que quiera. Fue una decisión fácil, me parece atractivo el proyecto y difícil por venir de la escuela de José Ramón", detalló el presentador de TV.

David Faitelson revela como es que le llegó la oferta de Televisa

El comentarista y periodista deportivo en el vídeo que compartió para aclara su presunta traición a ESPN, pero sobre todo a José Ramón Fernández, detalló como es que le llegó la oferta de Televisa. David Faitelson revela el motivo de su llegada a Televisa

Faitelson comentó que lo citaron en la empresa y en primera instancia pensó que le propondrían un "intercambio" por una columna que publicó hablando sobre Emilio Azcárraga, pero le terminaron dando una propuesta que le gustó, pero tenía condiciones por su contrato con ESPN.

“En seguida les dije: ‘soy empleado de ESPN, empleado en Estados Unidos, no puedo tomar decisiones por mí mismo, me gusta la idea, pero ustedes tienen que lograr que ESPN me diera el permiso para participar. No puedo cobrar un solo quinto que no venga de mi contrato con ESPN, tengo un contrato de exclusividad”, expresó David.

Finalmente, el comentarista deportivo además de sentirse orgullo de formar parte de ESPN argumentó que espera poder terminar su carrera periodística con ellos.

¿En qué consiste Tercer Grado Deportivo?

Es un programa que estará producido por N+, en el que estarán invitados analistas como David Faitelson (ESPN), Majo González (TNT Sports), Javier Alarcón (Imagen TV), André Marín (Fox Sports México), Alejandro De la Rosa (TUDN) y Alberto Lati (Fox Sports y Claro Sports).

Los periodistas discutirán los principales temas de la agenda deportiva nacional e internacional, así como la forma en que interactúan con otros ámbitos de la sociedad, como la cultura, la economía y la política.

La periodista Denise Maerker, quien trabaja en la radio, televisión y prensa escrita en México, será la moderadora de Tercer Grado Deportivo.

¿Cuándo inicia Tercer Grado Deportivo?

A partir del 10 de abril comenzará a transmitirse Tercer Grado Deportivo, los televidentes podrán ver la emisión a través de Vix (canales de N+ y TUDN), nmas.com.mx, y también por el canal de Las Estrellas en televisión abierta.

El programa comenzará a las 11:07 pm hora del centro de México.