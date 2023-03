Ana Bárbara sufre terrible caída en pleno concierto en el Auditorio Nacional (VÍDEO)

La noche del sábado, Ana Bárbara celebró los 20 años de su éxito musical "Bandido" con un concierto en el Auditorio Nacional el sábado 4 de marzo y aunque aparentemente todo iba transcurriendo en orden, casi al final del espectáculo ocurrió un incidente que preocupó a sus fans, pues la cantante sufrió un fuerte percance estando arriba del escenario. Esto fue lo que pasó.

Fue durante mientras interpretaba el tema "Fruta prohibida", acompañada de varios integrantes de un mariachi, cuando la cantante dio un mal paso y termino enredándose en su largo pantalón de color rojo, lo que provocó que terminara cayéndose.

Inmediatamente se escuchó el grito del público; sin embargo, la anfitriona en ningún momento paro el espectáculo, incluso siguió cantando desde el piso.

Segundos más tarde, los músicos le ayudaron a reincorporarse, mientras la artista dijo "estoy bien" y entre risas dio un mensaje a sus fans:

"De otras peores me he levantado chin… canten ustedes porque a mí me duele la pata".", expresó mientras recibía el aplauso de sus seguidores, quienes corearon junto con ella la melodía.