Ana María Alvarado inician proceso legal en contra de Maxine Woodside

CIUDAD DE MÉXICO.— El pleito mediático entre las conductoras Maxine Woodside y Ana María Alvarado aún no termina, pues esta última periodista, de 54 años, reveló que interpuso una demanda en contra de la llamada “Reina de la Radio” a raíz de que la despidiera de “Todo para la mujer”, programa en el que trabajaron juntas durante más de 30 años.

Alvarado ya había dicho que no le pagaron la liquidación que le correspondía. Fue en su programa de YouTube “El precio de la fama” en el que dio a conocer su actual situación legal.

La conductora dijo que cuando trabajaba con Maxine Woodside le propuso hacer la sección “Ventanilla de cobro” para ayudar a que las celebridades regresaran prendas o accesorios a sus dueños. “Por ejemplo, que Mitzi le prestaba un vestido a alguien y no se lo regresaban, entonces en la sección decíamos: ‘Por favor actriz tal regrésale el vestido a Mitzi’”.

“Hay que ser congruentes, si yo ayudaba a los demás a cobrar, pues ahora estoy desafortunadamente en esa situación”, expresó.

“Tengo que ser congruente y seguir el proceso, ya platiqué que todo está en manos de mis abogados, ellos están siguiendo los pasos que deben”, manifestó.

“Quiero aclarar que no se me va la vida en esta demanda. No estoy obsesionada, no voy a ser más feliz si la gano o infeliz si la pierdo, simplemente estoy luchando por mis derechos”, detalló.

Ana María Alvarado, por lo justo

Con el proceso, Ana pretende obtener una sentencia justa. “Yo puedo decir: hay esto, lo otro, que si me despidieron, no me despidieron, los discursos que ya escucharon. Quiero una autoridad que nos escuche y lleguemos a un acuerdo”.

Si bien dio algunos detalles del procedimiento, dejó en claro que le desea al éxito a las personas que siguen trabajando en el programa, además de que no guarda resentimientos.