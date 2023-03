Niko Niko Fest: Serena, Angélica y Lisa, favoritas de Paty Acevedo

Preferir ver una serie o película doblada o en el idioma original es cuestión de gustos, pero lo cierto es que el doblaje da la oportunidad a muchas personas de disfrutar este entretenimiento.

Así lo indica Paty Acevedo, reconocida actriz de doblaje, quien señala que, por ejemplo, un niño que no sabe leer no podría ver muchas series y películas si no existiera el doblaje, y algo similar pasa con los adultos a los que se les dificulta ver los subtítulos y que, por estar tan concentrados en leer los diálogos, no disfrutan las imágenes.

Esto aplica también para los disminuidos visuales.

Acevedo participó ayer en la jornada inaugural del Niko Niko Fest, que se realiza en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Ahí ofreció una conferencia y convivió con sus seguidores, que se tomaron fotos con ella y le pidieron autógrafos.

Paty Acevedo da voz a personajes muy populares, como Lisa Simpson, Serena en “Sailor Moon” y Rachel (el personaje de Jennifer Aniston) en “Friends”.

¿Cuál de todos es su favorito? En plática con el Diario, la actriz revela que son Lisa, Serena y Angélica de “Aventuras en pañales”, porque son divertidos y completamente diferentes entre sí: una es una niña a la que le gusta la escuela y quiere mucho a su familia, la otra es una heroína y la tercera es una niña traviesísima.

Sobre si hay algún personaje que le gustaría interpretar, admite que no hay uno en específico, pero sí querría hacer más personajes de anime, porque este género le encanta.

Comparte que cuando se dobla el anime el trabajo sube de nivel, es muy intenso.

Paty Acevedo también se refirió a los cambios que se han vivido en el mundo del doblaje a raíz de la pandemia, cuando pasaron de grabar en los estudios de las empresas a hacerlo en sus casas.

El trabajo se transformó, añade, pues en sus domicilios no tenían al director con el que llevaban un contacto directo ni interactuaban con otros compañeros, por lo que no se daba la retroalimentación de los diálogos.

Subraya que esto fue necesario porque los estudios de grabación son muy pequeños y aún hay cierto temor a reunir a varias personas en un espacio reducido. No obstante, ya comenzaron a hacer algunas grabaciones en los estudios para las secuencias largas, ya que en esos casos la calidad de éstas resulta mejor.

Enfatiza que el doblaje que graban en casa se hace con todo profesionalismo y dando lo mejor de sí para que el público no note la diferencia.— IRIS CEBALLOS ALVARADO