Fanática ''exhibe'' a Kalimba por una foto y él le responde

Lo que para Gabriela Quintanilla, una joven mesera de Estados Unidos, debió ser un momento de felicidad al reconocer a uno de sus cantantes favoritos; Kalimba, rápídamente se convirtió en una mala pasada, luego de descubrir que el artista se había quejado de una fan que le pidió tomarse una foto.

A través de un hilo en Twitter, que rápidamente se hizo viral, Gaby explica que reconoció rápidamente a Kalimba por ser una persona famosa, pero que el encuentro resultó algo incómodo debido a que él solo estaba hablando en inglés.

"Hoy conocí a Kalimba. Llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso (según mi lógica) lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. Al principio el tipo no quería ni hablar en español, preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés", escribió la joven en la red social.

No obstante, Gabriela Quintanilla se sorprendió luego de encontrar en una de las historias de Kalimba en Instagram que éste se había quejado de la fan que hacía tan solo un rato le había pedido una fotografia.

Como se aprecia en las imágenes compartidas por la joven latina, en una se puede ver a Kalimba sonriendo ligeramente para la foto con Gaby, mientras que en la historia en Instagram se muestra cansado, al tiempo que destaca en un mensaje: "En días como hoy que estoy muy cansado, se vale desear que los celulares no tengan cámara??? Pa no dar fotos..." (sic).

Aunque lejos de sentirse mal o ponerse a llorar, Gaby decidió exhibir al cantante a través de Twitter comentando su experiencia al conocerlo.

"Luego le pedí una foto y me dijo que si, pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto, luego cuando revise su ig, vi que había puesto un comentario de que “a veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámara cuando él se siente cansado”, explicó en su hilo.

"Yo sé que son humanos y que también tienen días buenos y malos y quizá hoy era un día malo para él (...) Se les olvida que gracias a sus fans es que aún logran hacer de sus moneditas, deberían ser un poco más simpáticos a la hora de tratarnos. Que tengan buenas noches todos, menos Kalimba y ojalá la comida la haya hecho daño".

Kalimba responde a fanática que lo exhibió

Tras volverse viral, Kalimba no demoró en responder a Gabriela sobre el por qué de su actitud:

"Justo entre a ese restaurante por que vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar. Si lo tomaste personal no era CONTIGO específicamente. Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, te acuerdas? Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows" (sic), escribió el cantante en la publicación.

Hola

Justo entre a ese restaurante por que vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar.

Si lo tomaste personal ??????? no era CONTIGO específicamente.

Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, te acuerdas?

Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows. — Kalimba (@KalimbaMX) March 7, 2023

Ante la ola de respuestas que recibió, el cantante intentó aclarar que: "Mi fama no me define; mi disciplina, mi talento y mi pasión por lo que hago sí. Y para los que lo entienden y lo entienden bien mañana seguiremos twiteando con amor".

Finalmente también le mandó un mensaje a Gaby, a quien agradeció por las "horas de entretenimiento".

Ya acabé de jugar golf y ya voy a juntas y composición. Gaby, gracias por el entretenimiento que nos diste, duró unas buenas horas. A los demás también gracias, mañana nos vemos por aquí. LOVE u. pic.twitter.com/vjJtRziT9A — Kalimba (@KalimbaMX) March 7, 2023

Cabe destacar que, si bien Kalimba muchas veces ha sido criticado por su actitud con los seguidores y la prensa, en esta ocasión, muchos defendieron su derecho a descansar y su libertad de negarse a tomar una foto con una seguidora, además de que reprocharon la actitud vengativa de la joven al intentar exhibir al artista.

No me queda claro en qué trabajas pero imagínate que fueras chef o mesera y que por eso, fuera de tu trabajo, la gente te pidiera que les cocines o atiendas. Y peor, que aún haciéndolo, se molestaran porque te quejas por NO estar en horario laboral. Así te escuchas. — Diego Palos (@DiegoPaIos) March 7, 2023

Lo más sano era disculparte con él y decirle que solo querías una foto con tu artista. También a ti te falta empatía nena, sea la persona que haya sido. Es un ser humano, lo entenderás cuando tengas un día de esos que no quieres ver al más mínimo ser. ??????? — Irving Velazquez (@irvinvelaz) March 7, 2023