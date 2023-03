Martha Debayle es fuertemente criticada tras emitir un nuevo consejo ''de etiqueta''

CIUDAD DE MÉXICO.— Una vez más Martha Debayle esta siendo objeto de críticas luego de que se viralizará un vídeo en el que brinda un "polémico" consejo a sus cuentahabientes, como ella le suele llamar a sus seguidores. En esta ocasión, la también empresaria fue tachada de prepotente y despota.

Martha Debayle es criticada tras dar un nuevo consejo; te enseña a pedir mesa en restaurante

La también locutora está envuelta en la polémica, luego de que se hiciera viral un vídeo en el que da un consejo para pedir una mesa en un restaurante sin tener reservación.

En el vídeo compartido TikTok, Martha Debayle muestra dos modos de pedir una mesa, sin embargo, su forma poco amable de pedir las cosas es lo que ha desatado los comentarios.

Tunden a Martha Debayle por nuevo consejo para pedir mesa en restaurante

En el audiovisual, se puede escuchar decir a la socialité que: “no es lo mismo llegar a un lugar y decir 'Buenas tardes, somos 4, no, no tengo reservación, gracias'”; a decir: “Buenas tardes, no, no tengo reservación. Cuatro, para ahorita, gracias”.

Martha hace énfasis en la diferencia de la primera a la segunda forma de pedir una mesa, y como "tip extra" ella utiliza unas gafas de sol para demostrar una actitud dominante e intentar mostrar superioridad.

Si bien el vídeo no es reciente, en redes sociales como TikTok y Twitter este clip se viralizó hasta convertir el nombre de la presentadora en tendencia.

Cabe destacar que no es la primera vez que es fuertemente criticada por los consejos de vida que comparte a sus seguidores en redes sociales. Martha Debayle una vez más envuelta en la polémica por un nuevo consejo

Sin embargo, éste sí ha sido una de las recomendaciones más polémicas, pues varios han señalado su prepotencia y complejo de superioridad que su estatus social le brinda.

Y aunque en su mayoría, los internautas la señalaron como una grosera y mal educada, otros más prefirieron burlarse de ella en tono sarcástico.

Es que en estupideces no hay a quien irle.

Si a Martha Debayle o a Claudia Sheinbaum.

Este video de Martha Debayle me hizo llorar, la siento como mi tía!!

Que clase y distinción!! los del sonora grill la han de sentar en la entrada y hasta en silla alta para que todos la vean !!

Qué haríamos sin los consejos de Debayle?

