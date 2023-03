Andrea Legarreta confirma demanda contra Alfredo Adame tras llamarla ''cáncer''

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación hace unos días y aunque recibieron el apoyo de sus fanáticos y de varias celebridades y amigos del medio, fue Alfredo Adame quien arremetió contra la conductora de "Hoy" y se refirió a ella como un "cáncer".

Ante esto, Andrea Legarreta decidió iniciar un proceso legal contra el ahora DJ y lo demandará; además, pidió a los medios que ya no la relacionaran con Adame. Esto fue lo que dijo.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se separaron tras 22 años juntos.

Andrea Legarreta prepara demanda contra Alfredo Adame

En un breve encuentro que tuvo con la prensa a las afueras de Televisa, Andrea Legarreta expresó su molestia por las recientes declaraciones que lanzó Alfredo Adame, después de que la conductora de "Hoy" hiciera oficial su separación del exvocalista de "Timbiriche", Erik Rubín.

Andea Legarreta no dio detalles sobre los cargos en los que basará su demanda y tampoco mencionó directamente el nombre del actor, sin embargo, sí dejó muy claro que lo que pretende es que deje de mencionarla definitivamente:

"Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. Porque además habla a base de mentiras, en su locura decidió hablar de mí; entonces vamos a ver si va a seguir hablando", dijo

Adame llamó a Andrea Legarreta "cáncer".

Asimismo, hizo un llamado a la prensa para que ya no cuestionen a Alfredo sobre temas con los que ella esté directamente relacionada.

"Les pido que no le vuelvan a preguntar de mí. Al ponerle el micrófono sobre cualquier situación de mi vida, se siente con la libertad de opinar sabiendo que va a decir horrores. No formen parte de esto; no vuelvan a poner mi nombre en su boca. No tiene nada que opinar de mi vida". agregó bastante enojada.

Alfredo Adame felicitó a Erik Rubín por deshacerse del 'cáncer' de Andrea Legarreta

Tras confirmarse la ruptura de Erik Rubín y Andrea Legarrera, Alfredo Adame hizo unas polémicas declaraciones en las que felicitó al cantante por deshacerse de ese "cáncer", en referencia a la conductora de "Hoy".

“A Erik Rubín lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer”, sentenció.

Asimismo, le deseó lo peor a la conductora de "Hoy" y apuntó que no le conmueve la situación por la que está pasando tras separarse de su esposo después de 23 años.