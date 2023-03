Juan Soler es acusado de zoofilia tras confesar que tuvo un ''encuentro'' con una cabra (VÍDEO)

Juan Soler está siendo acusado de ser zoofílico luego de que confesara haber tenido un encuentro sexual con una cabra. El conductor ha recibido cientos de críticas tras polémica confesión.

Todo se derivó luego de que hiciera comentarios transfóbicos durante una emisión de "Sale el sol" hace unos días y calificó como una moda a las personas trans:

"Esos amores modernos de qué mujeres con pene, no me gustan, esa nueva generación no. Yo no estoy en la modernidad", dijo en vivo.

Tras estas declaraciones, varios usuarios, algunos de ellos pertenecientes a la comunidad LGBT+, se lanzaron en contra del actor y publicaron varios mensajes en los que calificaban sus palabras como discriminatorias y poco acertadas para la televisión abierta.

Juan Soler en Sale el Sol.

¿Juan Soler es zoofilico? Confiesa haber tenido relaciones con una cabra

Tras estas declaraciones transfóbicas que hizo Juan Soler, comenzó a viralizarse un video en el que confesaba haber sostenido un encuentro sexual con una cabra por lo que lo acusan de zoofilia.

Las imágenes en cuestión son del 2019, cuando el actor estuvo como invitado en el programa "Miembros al aire" y habló sobre el momento en el que más vergüenza había sentido. En ese entonces, al igual que ahora, Juan Soler causó gran sorpresa al revelar que durante su adolescencia utilizó a un animal para que le practicara sexo oral.

Durante su relato, el galán de telenovelas dijo sentirse muy mal por sus acciones, sin embargo, contó a detalle lo que pasó ese día:

"Las cabritas hacen así con la boca (imitando el movimiento). Neta, éramos cinco; yo era el número tres", dijo.

Si bien es cierto que lo que sucedió no fue algo reciente, las redes no lo perdonan y además de tacharlo como desviado y de doble moral, algunos han pedido que se le aplique alguna sanción, pues las prácticas sexuales con animales son consideradas un delito en algunos países.

"¿Cómo es posible que Juan Soler declare actos zoofilicos en la televisión y no pase nada?Eso es un delito, no nos hagamos tontos", "Ningún animalito esta para complacer sexualmente, ¿tan urgido está?, que repugnante hombre", "No me imaginaba que Juan Soler era tan violento con los animales. Qué asco" son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

No puedo creer que juan soler haya dicho abierta y públicamente que se cog&$@ a una cabra , enfermo zoófilico, y que a casi nadie este hablando de eso — Carolina (@asacarolina_) March 8, 2023

Juan Soler contando en un programa que hizo que una cabra bebé le chupara su uD83CuDF46, los conductores lo ven tan normal que se ríen, increíble que les de risa lo enfermo que es el tipo y el abuso de los animales — tokki (@kellyamcf) March 5, 2023

¿Es real que Juan Soler confesó que una cabra le mamó el uD83CuDF36?? Que asco y que desagradable que todos en esa mesa se rieran. — uD83CuDDF0?uD83CuDDE6?uD83CuDDFF?uD83CuDDEE?uD83CuDDF3? (@SEMANTlC_ERROR) March 5, 2023

Hasta el momento el actor no se ha pronunciado al respecto de los ataques que está recibiendo, sin embargo, ha bloqueado varias cuentas en Twitter debido a las críticas tan fuertes que ha recibido.