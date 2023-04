Galilea Montijo confiesa que lloró cuando un detalle en ella develó su ''vejez''

CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo a sus 49 años de edad se ha convertido en una de las presentadoras favoritas de la televisión mexicana, pues con su carisma y belleza ha conquistado al público. Pero recientemente confesó que cuando descubrió un detalle que "delataba" su "vejez", la también actriz no pudo contener el llanto, pues fue algo que la sorprendió mucho.

Fue durante una emisión del programa Netas Divinas en el que las conductoras hablaron sobre el envejecimiento y cómo las mujeres lidian con este tema.

Sobre este tema, 'Gali' externó que para ella lo más importante es envejecer dignamente, aunque también se dijo a de la realización de algunos tratamientos retrasar los primeros signos de la edad, pero hay ciertos detalles en el cuerpo que no pueden ser tan

“Mientras envejezcas dignamente, hablo físicamente, que no cambies tu rostro, tus facciones, aunque te des ayudadita”, expresó la tapatía.

Y aunque la conductora sonó muy "madura" y aceptando de forma positiva los inevitables cambios que trae consigo la edad, todo se vino abajo cuando confesó que lloró cuando una persona por primera vez le dijo que tenía una cana.

“Estoy súper a favor de que te des ayudadita, pero por eso no deja de dolerme la primera vez que me dijeron: ‘Gali, tienes una cana´’, me dijeron eso hace como diez años, me puse a llorar: ‘me salió una cana’”.